Esmeralda Mitre pidió que allanen a Nequi Galotti

Reapareció Esmeralda Mitre y admitió haber ordenado el allanamiento a la viuda de su padre

Tras pasar una temporada alejada de la exposición, después de la muerte de su padre, la actriz Esmeralda Mitre, heredera del clan del diario La Nación, hizo las paces con sus hermanos y renovó su look para volver con todo y dar la pelea por la sucesión de Bartolomé Mitre. En ese contexto, la mediática admitió que hizo un fuerte pedido en la Justicia contra la viuda de su papá, la exmodelo Nequi Galotti.

"Se hizo porque ya era hora de que las cosas se esclarezcan. Yo fui la persona que pidió el allanamiento. No puedo hablar mucho porque tengo un acuerdo que no se puede hablar de ella (de Nequi Galotti)", expresó la ex participante del Cantando 2020 en diálogo con Mitre Live y detalló: "Del allanamiento sí puedo hablar porque fue algo público y se dio. Hoy estamos bien, entonces hay un acuerdo que firmamos todos de tranquilidad y lo quiero cumplir".

A continuación, le bajó la polémica al asunto tras aclarar que "había muchas cosas que no estaban claras". "No podíamos llegar a un arreglo. En ese momento, ellos, Nequi y Santos, no querían arreglar y había cosas que yo notaba que no eran claras... Me vi obligada a pedir esa movida. Yo sufrí muchísimo y enormemente. Amo a mi familia", completó.

La actriz superó las diferencias en torno al futuro de La Nación con sus hermanos, hijos de Dolores González Alzaga, la primera esposa de Bartolomé Mitre. Al respecto, celebró la reconciliación y explicó “por suerte fue muy importante estar mejor con mis hermanos. Necesitábamos volver a unirnos, estamos bien y llegamos a un acuerdo. Eso nos trajo muchísima paz".

Hacia finales del año pasado, Esmeralda Mitre reapareció en la escena pública con sus intenciones de quedarse con el control del diario La Nación para "darlo vuelta", ingresando como accionista al grupo para cambiar sus formas. "¿Sabés por qué no estoy al mando de La Nación? Porque todavía no heredé", aseguró en aquel entonces.

De todos modos, pese a las idas y venidas, la rubia prefirió preservar el vínculo con los miembros de su familia al tiempo que bajó el perfil y renovó sus proyectos teatrales durante la cuarentena. Sobre la momentánea resolución del conflicto familiar, aseguró: "Es como si me hubiesen sacado una piña de la panza. Estoy con mucha tranquilidad". Ahora viene la segunda parte de la herencia, que son las acciones, el diario, se viene la parte más difícil”, completó.