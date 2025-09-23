No es el campo de tulipanes: el paraíso acuático que se encuentra en Trevelín y permanece oculto para muchos.

Trevelín es uno de los puntos más codiciados de la Patagonia, y es que su belleza no tiene magnitud. Escenario del campo de tulipanes, este pueblo chubutense es uno de los sitios de ensueño que el territorio argentino tiene. Son muchas las experiencias que se pueden vivir allí, no solo visitar la colorida pradera. Una de las atracciones que permanece oculta a los ojos de muchos son las cascadas Nant y Fall.

Las cascadas Nant y Fall se encuentra a 18 kilómetros de Trevelín, sobre la Ruta Nacional 259. Según la página de turismo de la localidad chubutense, este paraíso acuático es un "rincón mágico que nace en el imponente Lago Rosario y se despliega a través de un paisaje que combina la estepa patagónica y el majestuoso Bosque Andino Patagónico".

Cómo son las cascadas Nant y Fall en Trevelín

Las cascadas Nant y Fall, que se ubican en la Provincia de Chubut, a 18 kilómetros de Trevelín, están sobre los homónimos arroyos que le dan nombre y "forma siete espectaculares saltos de agua, tres de los cuales, Cascadas Larga, Mellizas y La Petiza, se pueden admirar dentro del área protegida, ofreciendo a los visitantes postales de belleza natural únicas durante todo el año", informa la página de turismo de Trevelín.

En Trevelín se ubican las cascadas Nant y Fall.

En este sentido, el sitio web agrega sobre la experiencia: "El recorrido a pie comienza cruzando el arroyo Nant y Fall. La senda es mayormente accesible para personas de todas las edades y condiciones físicas, con algunas pendientes de dificultad moderada. A lo largo de solo 400 metros, podrás disfrutar de la imponente caída de agua de la Cascada La Petisa, las hermosas Mellizas y la majestuosa Cascada Larga, con sus 64 metros de altura".

Trevelín es uno de los paraísos de la Patagonia.

"El entorno está dominado por el Bosque Andino Patagónico, con cipreses, coihues, radales, lauras y maitenes, que ofrecen un paisaje inmejorable para disfrutar una jornada completa al aire libre. Aunque el recorrido puede hacerse en unos 45 minutos, recomendamos dedicar más tiempo para relajarte y conectarte con la naturaleza", describe sobre el paraíso acuático chubutense y la experiencia de visitarlo.

Cómo se llega a las cascadas Nant y Fall

Para llegar a las cascadas Nant y Fall hay que viajar 14 kilómetros hacia el suroeste por la Ruta 259 hasta el ingreso, donde comienza un sendero interno de casi 4 kilómetros. "Al llegar, los visitantes encontrarán el puesto de registro de ingreso, un almacén de regionales para llevarte un recuerdo del lugar y un espacio gastronómico que ofrece delicias caseras, como rack de cordero, cerveza artesanal y tartas de frutos rojos, ideales para recargar energías", explica la fuente oficial de turismo de Trevelín. Para más información, como tarifas y servicios disponibles, se puede ingresar a trevelin.tur.ar/experiencias/cascadas-nant-y-fall/.