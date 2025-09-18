A partir de cuándo se pueden ver los tulipanes en Trevelín: el mejor momento para viajar al paraíso patagónico.

Trevelín es uno de los tantos paraísos naturales que se pueden encontrar en la Patagonia. Las tierras de Chubut se visten de color con los miles de tulipanes que florecen en la localidad del municipio de Futaleufú. Como si fuera sacado de una película o un sueño, es una de las mayores atracciones del territorio nacional, pero existe un momento en el año que es ideal para visitarlo.

Cuál es el mejor momento para visitar Trevelín

El mejor momento para visitar Trevelín es entre el 15 y 30 de octubre. Según la página de turismo de la localidad, "aunque la apertura comienza el 7 de octubre, la floración es progresiva, por lo que el período más recomendado para ver los tulipanes en su máximo esplendor es entre el 15 y el 30 de octubre". En el sitio web se informa que el Campo de Tulipanes abre al público todos los días entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre, en el horario de 9 a 19.

El Campo de Tulipanes de Trevelín se puede visitar a partir de octubre.

Qué se puede hacer en Trevelín

En Trevelín se pueden vivir diferentes experiencias, desde visitar el Parque Nacional de los Alerces hasta la Cascada Nant y Fall, pero la principal atracción es el Campo de los Tulipanes. Allí, los visitantes pueden comprar su entrada general por $32.000 y acceder a las siguientes actividades:

Recorrer los senderos del cultivo y sacar fotos en el cultivo de tulipanes.

Disfrutar de una confitería con opciones para almorzar o tomar el té, incluyendo delicias de la repostería galesa.

Conocer y comprar en la feria de artesanos, con productos regionales.

Participar de actividades culturales con música en vivo y artistas locales, según programación.

Como si todas esas experiencias no fueran lo suficientemente maravillosas, el Campo de los Tulipanes tiene una fiesta anual que se realizará este 2025 el 8 de noviembre, aunque la fecha está sujeta a cambios por condiciones climáticas. A su vez, se puede visitar esta atracción natural durante las noches, para disfrutar ver a la luna asomarse entre las montañas chubutenses.

Por último, durante el mes de octubre se puede realizar una excursión en globo aerostático y vivir la experiencia de un plano cenital de la colorida pradera, como si se tratara de una película. Para más información se puede visitar la página trevelin.tur.ar/experiencias/campo-de-tulipanes/, donde está al detalle todo lo que hay que saber, no solo sobre el campo de tulipanes, sino también del resto de las atracciones.