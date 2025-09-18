Un nuevo hallazgo en la Patagonia argentina sorprende al mundo.

La Patagonia fue noticia a nivel mundial por el descubrimiento de un fósil de dinosaurio en esa zona. Un paleontólogo y explorador de National Geographic habló sobre este hallazgo e indicó las similaridades de la especie extinta con los cocodrilos de la actualidad.

Kostensuchus atrox es el nombre científico de la especie de dinosaurio que se localizó en el sur del país, cuya morfología se basa en una cabeza de cocodrilo pero con una dentadura muy potente, similar a la del Tiranosaurio Rex. Se trata de un animal cuya dieta era casi en su totalidad a base de carne, hace alrededor de 70 millones de años.

"Aunque era más pequeño que los cocodrilos y caimanes más grandes que se encuentran en la actualidad, el equipo cree que el Kostensuchus podría haber tenido extremidades más largas y erguidas que sus homólogos modernos", reza el informe del National Geographic sobre este descubrimiento.

Además, el artículo especifica que el hallazgo se dio cerca de la Antártida y que este hecho "indica que los antiguos parientes de los cocodrilos del Cretácico prosperaron en tierra firme y en latitudes altas, en ambientes cálidos y húmedos que ahora suelen estar cubiertos por nieve y hielo". Con respecto a ese último dato, el paleontólogo de National Geographic involucrado en la investigación, Diego Pol, reflexionó: "Eso nos da una idea de lo drástico que ha sido el cambio climático desde entonces".

Características generales de los dinosaurios

Se distinguían por su postura erguida, con las patas ubicadas bajo el cuerpo, lo que les daba mayor movilidad que otros reptiles.

Existían tanto herbívoros como carnívoros, con gran variedad de tamaños: desde especies pequeñas como un pollo hasta gigantes de más de 30 metros.

Se reproducían mediante huevos, y muchas especies mostraban comportamientos sociales y de cuidado de sus crías.

Presentaban una enorme diversidad de formas, con adaptaciones como cuernos, placas, garras o largas colas.

Su piel podía ser escamosa, aunque algunas especies ya tenían plumas primitivas.

