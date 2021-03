Tenembaum lanzó un polémico comentario sobre la paternidad de Alberto Cormillot

La noticia de que Alberto Cormillot volverá a ser padre a sus 82 años causó sorpresa en los medios. La novedad generó felicitaciones por todos lados, y un picante y desafortunado comentario por parte de Ernesto Tenembaum, que dejó perplejos a sus compañeros de radio. "Te parece que está por tener una huerfanita, decilo directamente", le disparó el conductor a Tamara Pettinato, que había comunicado la noticia.

Ernesto Tenembaum conduce diariamente ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? por Radio con vos, en donde suelen tratar temas como inflación, inseguridad, coronavirus, política y los problemas que persiguen al país todos los días. Además, Tamara Pettinato tiene una columna en la que hablan de temas no tan serios para descontracturar. "Otro tema que no sé cómo me cae pero yo solo lo cuento, Alberto Cormillot va a ser papá nuevamente a los 82 años, y dice: 'Si es nena, se va a llamar Aurora'", contó la hija del ex Sumo.

La durísima respuesta de Ernesto Tenembaum sorprendió a oyentes y compañeros. "A vos te cae mal, te parece que está por tener una huerfanita, decilo directamente, que es lo que vos pensás", disparó el periodista ante la perplejidad del resto de la mesa. Tamara Pettinato atinó a decir "¡Qué fuerte!", mientras que el conductor la apuró asegurándole que eso era lo que ella estaba sugiriendo.

"Ernesto Tenembaum, dos puntos. Abro comillas. "Alberto Cormillot está por tener a una huerfanita". Lo dijo Ernesto Tenembaum", continuó la hermana de Felipe Pettinato. El conductor aseguró que él no había dicho eso y volvió a insistir con que eso era lo que ella había sugerido al dar la noticia. "No, lo primero que pensé no fue "una huerfanita"... pero decís "¿cuántos años…?". Igual está en su derecho de encargar 200 hijos hasta el día que muera", cerró Pettinato.

Cormillot será padre a los 82 años

En charla con Es por ahí, el programa que conducen Guillermo Andino y Soledad Fandiño por América TV, el reconocido doctor contó que su esposa Estefanía Pasquini (34 años) está embarazada. "Estefanía es joven, ella está muy ilusionada porque sería su primer hijo. Fue una cosa hablada, no es una sorpresa, decidida", explicó Cormillot, que ya es padre de Adrián y Reneé.

El doctor también aseguró que con Pasquini ya hicieron acuerdos para la crianza del bebé, teniendo en cuenta que se despierta muy temprano todos los días. "Hice varios acuerdos, yo me levanto cuatro menos cuarto. En qué lugar de la casa voy a poner un sofá cama. Y después hicimos un acuerdo respecto a pañales y tareas hogareñas", explicó un Cormillot que se mostró muy feliz.