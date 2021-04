Éricas Rivas reveló que Francella la tildó de "feminazi"

El éxito de la versión argentina de Casados con hijos fue absoluto, al punto tal que aún hoy se siguen viendo capítulos de la sitcom que se emitió originalmente entre el 2005 y el 2006. En el 2020 se había anunciado una versión teatral para la popular serie, que por el coronavirus primero se pospuso para el 2021 y después se desechó la idea. Érica Rivas iba a volver a su divertido personaje de Elena Fuseneco pero, antes de que se estrenara la obra, la echaron. La actriz aseguró que la razón fue "por ser feminista" y apuntó directamente contra Guillermo Francella que la tildó de "feminazi".

Contrario a la información que circuló en el momento Rivas explicó a Marta Dillon en una entrevista para el suplemento Las 12 de Página 12 que su intención siempre fue ser parte de la obra: "Yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron". "Yo lo que pedía era que buscáramos opiniones, una asesoría", agregó la actriz que interpretaba a la vecina de la disfuncional familia Argento. Rivas también develó que la echaron "por whatsapp a la vez que hacían público un mail privado".

A diferencia de la serie, el director de la obra era Guillermo Francella, a quien Rivas destrozó: "Me comí que el director me dijera feminazi, que estaba demasiado alterada". La misma actriz recordó que fue durante una reunión con "peces gordos" de producción y dirección. También apuntó contra el productor Gustavo Yankelevich, que en una lujoso bar la retó: “¿Cómo vas a poner una duda sobre un producto que te dio de comer?".

Sin embargo, el punto de inflexión fue cuando le llegaron unos avances del guion para promocionar la obra en radio. En esos adelantos, "lo gracioso" del chiste estaba en los bigotes de María Elena, su personaje. "Te podrías reír pero ese no puede ser el remate del chiste porque ya no es gracioso, más bien podría ser gracioso que haya dinosaurios que se ríen de eso", analizó la actriz.

Casados con hijos se emitió por Telefe entre el 2005 y el 2006

Para Rivas, ser parte de la versión teatral de Casados con hijos era "una oportunidad y una responsabilidad para mí no cristalizar las cosas como si no hubiera cambiado el mundo". "Hay que tomar decisiones políticas, el contexto cambió, por eso yo tuve que abrir mi posición política", analizó la actriz sobre la idea que tenían productores, guionistas y director sobre no modificar nada de la serie que se emitió por Telefe en Argentina.