Se supo cuánto tardan los efectos del gym en hacerse notorios.

Muchas personas deciden empezar a ir al gimnasio en esta época del año porque se acerca el verano, para mostrar sus cuerpos más adecuados a lo que aún exigen los mandatos sociales. En ese contexto, la gran pregunta suele ser: "¿Cuánto tarda el cuerpo en empezar a mostrar los resultados?".

Los cambios después de empezar el gimnasio varían según la constancia, la intensidad del entrenamiento y la alimentación, pero en general comienzan a notarse entre las 4 y 8 semanas. En las primeras semanas, suelen sentirse mejoras en la energía, el descanso y el estado de ánimo, gracias a la liberación de endorfinas y a la activación del cuerpo.

Los cambios físicos visibles, como una mayor tonificación o pérdida de grasa, pueden aparecer un poco más tarde, especialmente si se combina el ejercicio con una dieta equilibrada. A nivel de salud, el sistema cardiovascular y la fuerza muscular también muestran progresos sostenidos con la práctica regular.

Más allá de la búsqueda estética, ir al gimnasio genera un gran impacto en la salud física y mental: la actividad física regular mejora la circulación, fortalece el corazón, los músculos y los huesos, y ayuda a prevenir enfermedades como la diabetes, la hipertensión o el colesterol alto. Además, libera endorfinas, conocidas como “hormonas de la felicidad”, que reducen el estrés y mejoran el estado de ánimo. También favorece el descanso y la energía diaria, convirtiéndose en un hábito clave para mantener el bienestar integral a largo plazo.

Trucos para tener constancia en el gimnasio

Establecer metas claras: Definir objetivos concretos, como aumentar fuerza, mejorar resistencia o ganar masa muscular, ayuda a mantener la motivación y a medir los progresos de forma realista.

Crear una rutina fija: Entrenar siempre en los mismos días y horarios convierte la actividad en un hábito. La constancia se logra más fácilmente cuando el ejercicio forma parte de la rutina diaria.

Registrar los avances: Anotar los pesos levantados, los tiempos o las repeticiones permite ver la evolución. Ver resultados, aunque sean pequeños, refuerza la disciplina y el compromiso.

