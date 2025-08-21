Inversión Millonaria: una empresa argentina se mete en el negocio del pistacho.

El furor del pistacho llegó para quedarse. Luego que varias empresas se subieran a la ola de este fruto seco, ofreciendo alfajores, gustos de helado y algunos productos exóticos, una famosa empresa productora decidió sumarse al fenómeno. Precisamente, se empezará a producir pistacho en el país, convirtiéndolo en un producto mucho más accesible.

Se trata de la empresa Prodeman, productora de maní y dueña de la famosa marca Maní King. La empresa tomó las riendas y puso en marcha un esquema de riego presurizado, manejo de cosecha en marzo y acopio en origen, ubicado en la localidad de 9 de Julio de la provincia de San Juan.

Gracias a este esquema, la empresa hoy comercializa pistacho en presentaciones de diez y doce kilos para terceros mientras proyecta ampliar superficie y procesamiento propio. "Este paso refleja nuestra manera de hacer las cosas: con tiempo, convicción y una mirada puesta siempre en el largo plazo. Venimos de transformar una industria y ahora queremos aportar al crecimiento de otra", revelaron desde la dirección de la empresa cordobesa.

Esta empresa es una de las más importantes en la producción de maní en el país. Sin ir más lejos, produce unas 45.000 toneladas de maní por año, acopia y procesa alrededor de 150.000 y exporta unas 70.000, principalmente a Europa. Por este motivo, se espera que su producción de pistacho ayude al consumo en el país y pueda bajar el precio de este fruto seco.

El pistacho, un fruto que está dando qué hablar en Argentina

Aunque si bien el furor del pistacho se vio mucho más intenso en los últimos meses, lo cierto es que es un furor que viene creciendo en los últimos años. Precisamente, en la última década la superficie cultivada en el país pasó de menos de 800 a casi 8.000 hectáreas, con San Juan concentrando ampliamente la producción.

Hubo varias empresas que se sumaron a esta vorágine ofreciendo productos accesibles y quitándole el mote de "gourmet" a este fruto seco. Una de ellas es Havanna, la famosa cafetería y productora de alfajores que, hace tan solo unas semanas atrás, sacó su propio alfajor de pistacho que se agotó en pocos días.