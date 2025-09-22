Impacto por lo que pasó con Venus Psíquica tras predecir la crisis de Milei

La vidente había adelantado la crisis y la derrota de Milei en septiembre.

Venus Psíquica es la vidente uruguaya que predijo la crisis del Gobierno de Javier Milei. También es quien adelantó la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses de septiembre pasado, y la que ahora es noticia por un inesperado suceso. Sorpresa total entre los seguidores.

A través del canal de TikTok llamado JPB News, se difundió un video en donde Venus Psíquica asegura que fue bloqueada de "todas las redes sociales" a raíz de sus predicciones sobre Javier Milei. "Estamos bloqueados en todas las redes sociales hasta 2035, diez años por decir la verdad, por querer ayudar a todos ustedes nos han bloqueado en todas las redes no nos dejan publicitar, no nos dejan ver", expresó la vidente.

Por otra parte, Venus Psíquica le pidió a su público: "Apelo a todos ustedes que me ayuden, que se suscriban en todas redes y compartan todos mis videos ya que estamos para ayudar, para decir la verdad y por eso nos han bloqueado". De acuerdo a lo manifestado por la vidente uruguaya, no puede ver absolutamente nada de lo que ocurre en las redes sociales ni "publicitar".

Quién será el próximo presidente, según Venus Psíquica

Venus Psíquica fue la que predijo la crisis del Gobierno de Javier Milei. También fue quien aseguró que el presidente presentará la "renuncia" ante un resultado negativo en octubre y, ahora, dio detalles de quién asumiría cuando el Jefe de Estado decida dar ese paso al costado.

"Vimos las elecciones, donde perdía sus votos y la mayoría de sus pares políticos. En octubre, en las elecciones que vienen, también. Es un presidente que renuncia, como vi en mis videncias", manifestó Venus Psíquica.

A su vez, y dando detalles sobre el hombre que sucedería a Javier Milei "entre septiembre y octubre", Venus Psíquica vaticinó: "Es una energía que no se sabe ni lo que va a hacer, va a terminar mal. Vimos una persona nueva que va asumir, es una persona alta corpulenta, con cabello canoso, con algo de cabello castaño también, con ideas políticas muy cercanas a Cristina Kirchner".