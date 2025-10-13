El Turco Asís adelantó cómo saldrán las Elecciones de octubre: "Goleada electoral"

El Turco Asís fue contundente al hablar sobre el resultado de las próximas elecciones.

El Turco Asís volvió a explayarse sobre las Elecciones Nacionales que se llevarán a cabo el próximo 26 de octubre. Observando la situación, el analista político vio un claro escenario en el que incluyó a Jorge Taiana y a Javier Milei. "Goleada electoral", aseguró.

En su nuevo editorial publicado, llamado El Canciller contra Trump y La Perrera, Jorge Asís aseguró: "Taiana asume la temeraria responsabilidad de repetir en octubre la goleada electoral reproducida en septiembre. Claro que el octubre nacional difiere ostensiblemente de la elección de septiembre, que fue provincial".

"El Panelista de Intratables pifió con severidad al creer que en septiembre se jugaba el plebiscito de la 'construcción del milagro' que nadie percibió. Porque ningún milagro, hasta aquí, había transcurrido. Sin embargo, el plebiscito ahora es cierto. Se disputa efectivamente en octubre", expresó El Turco Asís, quien dejó claro el escenario electoral y a Jorge Taiana con la responsabilidad de repetir un triunfo.

El análisis del Turco Asís sobre Diego Spagnuolo y las presuntas coimas de la Andis

Sobre este asunto, El Turco Asís enfatizó: "Desde el tuit infortunado de la cripto superchería, el Panelista se deslizó entre graves errores técnicos combinados con la sucesión de las catástrofes morales. La magnitud de la locuacidad de Diego Spagnuolo, el Mito Mano, que consagró el hit 'Karina Coimera'”.

"Para concluir los retrocesos seriales con el papelón impresentable de Espert", sentenció El Turco Asís. De esta manera, y tomando en cuenta las palabras del analista político, todo hace indicar que La Libertad Avanza tiene un escenario bastante complicado en vistas al 26 de octubre.