Marengo criticó la candidatura de Cinthia Fernández y Mariana Brey la cruzó: "Ni siquiera está”

Rocío Marengo no dudó en criticar a Cinthia Fernández por su candidatura, algo que no le gustó a Mariana Brey, que le replicó con dureza.

Mientras Cinthia Fernández se encuentra en Bariloche, Rocío Marengo fue invitada para sentarse en su lugar en Los Ángeles de la Mañana. Desde ahí, la participante de La Academia de Showmatch disparó contra la candidatura de la bailarina para las elecciones 2021. Quien saltó en defensa de su compañera fue Mariana Brey, que sin filtros le dio una dura respuesta a Marengo. "Vos estás aprovechando la movida para pegarle a Cinthia. Aparte estás nombrándola y ni siquiera está", consideró la periodista.

Desde que Cinthia Fernández anunció en febrero pasado que se presentaría como pre candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires, le llovieron las críticas, así como también a otras celebridades que también confirmaron su desembarco en la política en las elecciones legislativas que se realizarán este año. Los cuestionamientos llegaron tanto desde el ambiente del espectáculo como también desde la política y las redes sociales.

"Cinthia se postula, no sé ni siquiera a qué partido. Debajo de ella deben haber 20 millones de chabones que entran a ganar un sueldo y la usan como famosa. Con todo respeto a Cinthia, pobrecita, si consigue su sueldo bienvenido, su problema”, disparó Rocío Marengo en la emisión de Los Ángeles de la Mañana de este viernes, a donde fue como invitada por la ausencia de la panelista, que se encuentra en Bariloche. Esta declaración no le gustó a Mariana Brey, que salió en defensa de su compañera: "Vos estás aprovechando la movida para pegarle a Cinthia. Aparte estás nombrándola y ni siquiera está".

"No es con Cinthia, a ella la conocemos. Tranquila que se va a enterar y mañana me va a contestar", retrucó Marengo. Fue entonces que Ángel de Brito quiso saber si la participante de La Academia de Showmatch estaba en contra de que los famosos se postularan para cargos políticos. "Yo estoy en contra de todas esas listas gigantes de gente con un cargo y dicen ‘no importa si yo no estoy preparada porque yo tengo asesores'", comenzó Marengo exponiendo su postura.

"No nena, primero tenés que estar vos capacitada", sentenció la modelo que participó en la primera temporada de MasterChef Celebrity, firme en su postura contra quienes se presentan a cargos públicos sin estar preparados de forma adecuada. Cabe recordar que Cinthia Fernández se presentará como precandidata a diputada nacional por Unite, el mismo partido con el que Amalia Granata llegó a convertirse en diputada provincial en Santa Fe en el 2019.