Cinthia Fernández cerró su campaña bailando frente al Congreso: "Las críticas potencian mis ganas"

Cinthia Fernández cerró su campaña de cara a las elecciones 2021 con una foto en ropa interior en las afueras del Congreso. El video y su fuerte descargo tras las críticas.

En julio pasado, Cinthia Fernández anunció que sería precandidata a diputada nacional en el mismo partido que Amalia Granata en las próximas elecciones legislativas. Sin hablar de política y con una estrategia controvertida, la panelista de LAM (Los Ángeles de La Mañana) publicó en las últimas horas un video en las afueras del Congreso, donde se mostró en ropa interior. Tras las críticas, realizó un fuerte descargo en el que manifestó: "El culo simplemente es un culo, una excusa que escandaliza selectivamente a gente sin argumento para agredir y juzgar".

La modelo y ex participante de ShowMatch ya había anticipado que cerraría su campaña electoral de una manera diferente al resto de los precandidatos y precandidatas de cara a las PASO. Y así fue: con un look de tango, se dirigió a las puertas del Congreso de la Nación, bailó y entonó la canción "Se dice de mí", de Tita Merello.

En la publicación de su video en Instagram, Cinthia Fernández realizó un fuerte descargo en el que expresó: "Querían propuestas acá tenés ¡ESTA… canción!". Y también imaginó cuáles serían las críticas que la gente le haría después de ver las imágenes: "Ya estoy escuchando, las frases armadas como: 'Mirá la diPUTAda, mirá la trol..., mirá la hueca y payasa que no sabe hacer otra cosa, ¡qué país generoso! ¡Ridícula! Qué podes esperar de esta, qué vergüenza de madre, qué van a decir tus hijas, es lo único que sabe hacer…'".

Cinthia Fernández bailó en ropa interior frente al Congreso para cerrar su campaña como precandidata a diputada nacional.

Por otra parte, y pese a las críticas que recibió, la ex participante del programa de Marcelo Tinelli se mostró orgullosa por la campaña que llevó adelante: "Una vez más GRACIAS, no hacen más que potenciar mis ganas, mi nombre y más que nada mi CAUSA. El culo simplemente es un culo, una excusa que escandaliza selectivamente a gente sin argumentos para agredir y juzgar y querer establecer que un culo bonito desactiva neuronas. Gracias por ser tan básicos, pero…. Cayeron una vez más. Mi culo es solo un anzuelo para captar su atención, ¿y sabés qué? Todas las veces que lo mostré, mordieron y sólo me hicieron más fuerte, a mí y a mi voz".

Incluso, Cinthia dejó en claro que la propaganda realizada tuvo que ver con un plan para captar la atención y que se hablara de ella: "¿Por qué tanto nervio? Este culito es una simple y barata estrategia en Campaña, no como las pautas oficiales y excesivas que bancamos todos nosotros, pero este CULO no es mi campaña. Mostrando el culito no pretendo que entren y me voten , no subestimo a los jóvenes o a los 'pajeros'…".

Pese a que se lanzó como política, Cinthia Fernández cuestionó a la clase política

En tanto, la panelista de LAM señaló que es consciente de que ninguna persona la votará por mostrar su cuerpo: "Seamos realistas, ¡nadie te va a votar porque tenés un buen culo y le gustás!". Luego, y pese a que ella misma se lanzó a la política, cuestionó a los políticos: "¡NO! Eso dejaselo a los políticos que quieren garch... y te van garch... con sus gestiones. En vez de ofrecerles una solución para independizarse de sus papás, en vez de dar una explicación, de ¿por qué? Sus viejos tuvieron que cerrar su negocio y en vez de dar un motivo para que se queden y no se vayan de este hermoso país".

La reflexión de Cinthia Fernández sobre su precandidatura como diputada nacional

Sobre el final del largo posteo que hizo en su cuenta de Instagram, Cinthia Fernández reflexionó: "Decidí cerrar mi campaña, transformado todas las agresiones, chicanas y la constante subestimación a la problemática que tienen TODAS las madres y minorías de hombres en los juicios de alimento, en la violencia economía física y psicológica que se presenta en distintos casos, en la quita de la libertad de la infancia de los hermanos mayores que tienen que ser padres en vez de hermanos e hijos, por el simple hecho de que a su mamá la dejaron con una RESPONSABILIDAD UNILATERAL, que debería ser compartida, en la quita de tiempo y amor que se pierden los niños en la ausencia presencial de un padre, en el tiempo que no vuelve ante las falsas denuncias".