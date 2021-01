Los rumores de romance entre Carina Zampini y Christian Petersen fueron muy fuertes a lo largo de este 2020. Y una de sus colegas, Felicitas Pizarro habló del coqueteo entre la conductora de El Gran Premio de la Cocina y el jurado del programa.

Consultada sobre "en qué está la relación" entre Carina Zampini y Christian Petersen, la cocinera aseguró: "En este fin de 2020 están con una muy buena amistad, no sé como van a terminar pero hoy son amigos", sostuvo en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Y agregó: "Chris Petersen tiene una novia -Sofía Zelaschi-, que fue participante del programa. Sofía es muy joven, y Chris y Carina son amigos", reiteró Feli Pizarro, y agregó: "Chris no se entera de todo esto que se habla en las redes. De hecho, le digo que es trending topic y que lo odian, pero él ni se entera”.

El éxito de El gran premio de la cocina

Por otra parte se refirió al programa de El Trece y valoró que "estamos en la décima temporada y ya confirmamos la once. Creo que funciona bien porque es una competencia con reloj entonces no se puede cortar nada, así que a pesar de que sea grabado se siente muy vivo".

"Y se ve de todo, mucho de lo del oficio de la cocina, ver al joven que se las sabe todas, al ama de casa que hace los mejores buñuelos o las mejores pizzas, pero le falta algo de vuelo, están todos los personajes", reflexionó sobre el éxito del formato.

Asimismo confesó cuál es la parte difícil de su rol como jurado y sostuvo que “nos pasa todo el tiempo de probar cosas muy feas, muy crudas. Pero lo hacemos con mucho amor y respeto”. “A veces hasta me digo a mi misma que no tengo porqué probar algunas cosas que son incomibles”, admitió.

Para cerrar, en otro orden, relató cómo fue su año, y al realizar un balance indicó que “a mi me dijeron que lo que a mi me hiciera bien le iba a hacer bien al bebé, así que tomé todos los cuidados necesarios pero seguí con mi vida”. Añadió entonces que “transcurrimos muchos meses, pero a Juan Marconi a mis siete meses de embarazo le dio positivo el test por covid. Y bueno al compartir el aire, me contagié”.

“Fue muy loco porque no comparto nada con él pero evidentemente a poca distancia en el estudio me lo agarré. Yo fui asintomática, y por suerte no contagié a nadie, ni siquiera a mi marido que vive conmigo. Pero a él le dio, en el medio de mi curso por la enfermedad, apendicitis, eso fue muy difícil. Pero la verdad que la sacamos muy barata”, concluyó.