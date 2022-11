La desopilante columna de Rebord con Navarro: "Los slogans para Alberto 2023"

El autor del Método dejó divertidos slogans pensando en Alberto 2023 e hizo reír a todos en El Destape Radio.

Roberto Navarro dialogó con Tomás Rebord recordando sus columnas en El Destape Radio y, en un desopilante momento, expuso sus ideas para ayudar a la reelección de Alberto Fernández como máximo mandatario del país de cara a las elecciones 2023. "Mi propuesta es que la persona que hoy es presidente, que solo tuvo un mandato, reelija. Sería lo natural, ¿no? Vos decís 'che y sí Alberto...' y la gente ya se pone rara, ahí hay algo. La gente pide Alberto 2023, hay una sensación en la calle cuando vos caminas", lanzó ante la mirada atónita de los presentes.

Frente a esto, y entre risas, el director de El Destape Sin Fin señaló: "¿Es tu olfato el que te lo dice? Porque te aviso que acabas de tener gripe". Frente a esto, el autor del Método sostuvo que la gente en la calle dice que "con Alberto no estábamos tan mal". Y preguntó. "¿No recordás a veces el Gobierno de Alberto? Piensen en Alberto Fernández. Hay un fenómeno de expectativas con él, que fue uno de los principales problemas que tuvimos todos. Remontemos hace como tres años atrás; antes de Alberto, Argentina era otra. Cuando dijeron que era candidato nos causó sorpresa, incertidumbre, el temor era si Alberto cagaba a Cristina", explicó.

Con risas de fondo, Rebord argumentó: "Tardamos mucho tiempo en entender a Alberto... Los primeros tres años y medio de su mandato, la población gastó energía en decir 'qué mierda está pasando', ¿no? No se entendía bien qué onda, por donde va este tipo, no le saco bien la ficha. Habiendo ya pasado todo esto, ya sabemos quién es y cómo es Alberto. Si vos reducís ese margen de incertidumbre, se abren algunas oportunidades". Y en ese momento, invitó a "reconsiderar" algunas cosas dadas por sentadas; dando su punto de vista sobre posibles slogans de campaña para el presidente.

En primer lugar, presentó 'Alberto 2023, no jode a nadie' y generó muchas risas en el piso. "Si te ponés a pensar, con Alberto vos tenés la garantía de que no te jode porque jode a todos por igual. ¿Querés subir los precios? No pasa nada. A mí me fue bien con Alberto. Quizás hay muchas cosas que nos convengan a todos y a mí, las tenemos que pensar", sostuvo. Y agregó: "Segundo slogan: 'Cuatro añitos más'... Cuatro años no son nada, Alberto no jode a nadie. ¿Querés tener un programa y opinar? Podés hacerlo. ¿Querés organizar un magnicidio con amigos? No lo vas a perpetrar, pero sí está la posibilidad de organizarlo", dijo.

Ante la consulta de un posible aumento de salarios, Rebord puso un freno: "Bueno, eso tiene que ver con lo que Alberto quiere hacer. Él también tiene que poder elegir algo. Está muy de moda el liberalismo, ¿quién es más liberal que Alberto? Es la representación del clima de época. Cristina puede mirar para donde quiera porque también es parte de esto. Viste que hay gente que acusa a Cristina de ser parte del gobierno, casi como si fuese vicepresidenta...". Navarró estalló de risa y acotó: "Esa fue más sofisticada".

"Si Alberto es presidente y vos sos un bloque político, con cualquier otro tendrías que hacer cosas increíbles como hacerte cargo del gobierno del que formás parte. Con Alberto, es una oportunidad inédita de poder hacer lo que quieras. Vos podés ser ministro y decir 'la verdad es un papelón este gobierno'. Es un nivel de libertad que solo Alberto ofrece y no lo estamos valorando. Sos funcionario y podés hacer campaña, hacer giras", sumó ante las risas de todos.

La columna completa

A los ya mencionados, sumó dos slogans más: 'Paremos un poquito' y 'Ponete a pensar'. Y allí, mencionó a los sectores políticos del establishment: "Vos sos Jony Viale, en teoría estás harto del peronismo. Sos un empresario de primera línea... Vuelve Macri, agarra deuda, se autohace negociados, te caga porque te juega con los dólares. Con Milei no sabés que va a hacer, un quilombo, bardo. En cambio Alberto es una garantía, quizás es la única garantía en un mundo donde las cosas cada vez se entienden menos. Es continuidad en una confusión". Mientras que acotó: "A todos nos viene bien exteriorizar nuestras frustraciones en el presidente. Y si se quedase cuatro años más, imaginate como argentinos lo que podemos hacer. Canosa, fuerzas políticas parte del Gobierno, la CGT... Les va bárbaro".

¿Y la gente? "La gente, qué significante, es según de donde se lo mire. Aparte, ¿cuándo le fue bien a la gente? Hay que entenderlo en términos gremial-corporativo. ¿Vos quién sos? 'Yo soy gente'; no bueno, ponete las pilas vos también, tampoco estás haciendo tu parte...", dijo no aguantando la risa. Navarro, pensamiento, analizó: "Ahora que lo decís yo he hecho unos editoriales terribles contra Alberto y me ha ido bien". Y Rebord sostuvo: "Si hacés el mismo editorial con Cristina... ¿No? Existe la posibilidad de que El Destape se tenga que mudar de vuelta a un estudio de 43x43. Acá vos podés, diálogo. No nos olvidemos de esto".