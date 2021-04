Dady Brieva rompió el silencio tras haberse contagiado COVID-19.

Luego de haber dado positivo de COVID-19 Dady Brieva rompió el silencio y contó cómo transita el virus desde su casa. "Estoy tratando de no llegar a un sanatorio. Todo esto se está volviendo bastante quinielero", afirmó el comediante y conductor de Volver Mejores (El Destape Radio).

"¿Cómo andás Dady?", preguntó la periodista Carla Pelliza para recibir al comediante. De forma positiva Dady Brieva replicó: "Que pregunta amplia cuando uno tiene COVID. Basicamente, bien, Saturando y respirando bien. Cuidándonos. Con La Chipi estamos con los cuatro adentro. Ella dio positivo, yo también. Creemos que empezamos hace tres o cuatro días con el virus".

"No hay mucho para hacer. Todo esto se está volviendo bastante quinielero. Mis chicos anduvieron con diarrea, vómito y fiebre, Tengo la sensación de que no se le presta atención a los chicos, en los colegios, frente a los casos de coronavirus. Estoy tratando de no llegar a un sanatorio. Hoy me hice una tomografía computada y el pulmón tiene apenas filtraciones. Estoy atento a eso, a la saturación. Me gustaría ser más concreto pero solamente puedo hablarte de mis sensaciones", agregó.

Además, reveló: "De ánimo estoy bien. Tengo algunas angustias, No quiero caer o tener una neumonía bilateral. Son palabras que las escuchamos pero no sabemos mucho de que se trata lo cual es un doble quilombo. Uno no tiene el rigor científico de un médico o un infectólogo para saber del tema. Estoy en mi casa, contenido con mi médico. Se vive mucho estrés, hay que bajar un poco la ansiedad. Por ahora no tengo síntomas importantes"

"Uno porque piensa todo el día y está alerta, pero la verdad es La Chipi está asintomática totalmente. He estado con un poquito de malestar, aunque sin tos. También puede darte falso negativo. Tuvimos dos hisopados y el segundo nos dio positivo. Si te cuidás no hay garantías de que no te lo puedas agarrar. No he salido a ningún lado, ni siquiera he hecho la obra de teatro. Y eso que está muy protocolizado", señaló.

Por último, aclaró: "Los chicos están instalados en el living, nosotros en el dormitorio. Por suerte compramos comida como para diez días. Lo mejor que nos puede pasar es tener COVID y estar en casa. Lo peor sería tener que rajar para el sanatorio. Ahí ya sería más azaroso el tema. Es angustiante pero pienso en el festejo que va a venir después de tanto dolor"