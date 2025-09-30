Qué se sabe sobre el posible pase de canal de Eduardo Feinmann.

La televisión argentina podría vivir un fuerte reacomodamiento en 2026. Según reveló Jon Heguier en El pase de El Destape, Eduardo Feinmann y Antonio Laje estarían en conversaciones avanzadas para regresar a LN+, el canal que busca recomponer sus números de audiencia tras una caída en el rating en el último año.

“¿Te puedo cerrar con un chimentito? Recién Javier Milei le dio una entrevista a Antonio Laje. Me cuentan que el desastre del rating que está viviendo LN+ hizo que vayan a repatriar a unas de sus figuras que tenían antes. Uno es Antonio Laje y el otro es Eduardo Feinmann”, adelantó Heguier. El periodista aseguró que LN+ ya habría hecho una oferta importante para repatriarlos el año próximo, en medio de un escenario donde, salvo Luis Majul, los demás conductores no logran destacarse en medición.

Roberto Navarro, presente en el pase, sumó información sobre las mediciones de rating de dicha emisora de noticias: “La que menos mide es Cristina Pérez. Es muy bueno el dato…”. Heguier reafirmó: “LN+ ya hizo una oferta muy importante. Ya habló para repatriarlos para el 2026”.

Qué se sabe del pase de Eduardo Feinmann a LN+

En cuanto a Feinmann, el análisis fue más profundo: “No deja de ser una persona que tiene diálogo con el presidente y que en la Casa Rosada lo escuchan mucho. Acá a veces se enteran de cosas por Feinmann. A veces hay celos con respecto a esto. Es una persona que mide. Seguramente más que Cristina Pérez”, señalaron en el panel. También recordaron que históricamente ocupó la franja de las 18 horas, un horario clave para la señal.

La posible vuelta de Feinmann y Laje marcaría un giro en la estrategia de LN+, que apuesta a recuperar terreno frente a sus competidores directos. “Son dos periodistas muy oficialistas que deslizan críticas, obviamente. No son Majul…”, completó Heguier. Ante la consulta sobre si este tipo de movimientos se paga con “beneficios impositivos”, respondió con cautela: “No podría responderte. Desconozco…”.