Antonio Laje reveló por qué se ausentó de las pantallas durante varios días.

Luego de varios días de ausencia en Otra Mañana (A24), Antonio Laje reapareció este jueves 25 de septiembre y decidió hablar a corazón abierto sobre el motivo que lo obligó a dejar la conducción. El periodista, de 55 años, reveló que atravesó un problema cardíaco que requirió internación y una intervención quirúrgica.

“El viernes yo me interné en el Sanatorio de Las Lomas. Me tuvieron que hacer una ablación cardíaca por una arritmia, una fibrilación auricular que me apareció”, explicó con calma. Laje detalló que el cuadro se detectó durante los estudios médicos exigidos para renovar su certificado aeronáutico: “Cuando fui a renovar el certificado, como me aparece, obviamente tuve que hacer todos los estudios, y terminé el viernes en el Sanatorio de Las Lomas”.

Antonio Laje estuvo varios días alejados de la TV por un problema de salud.

El conductor agradeció especialmente al personal médico y al cardiólogo que realizó el procedimiento: “Yo siempre marco mucho la empatía y el afecto con que te tratan. Por eso recuerdo una frase que me dijo un doctor cuando atendieron a mi hijo: ‘Los médicos una vez por año deberían internarse como pacientes para saber lo que se siente’. Cuando te encontrás con médicos que saben lo que se siente, te sentís sumamente contenido, así que un agradecimiento enorme”.

Qué es una ablación cardíaca

La ablación cardíaca es un procedimiento médico que busca corregir arritmias, alteraciones en el ritmo normal del corazón. Consiste en eliminar el tejido anómalo o generar pequeñas cicatrices en el interior del órgano para impedir que las señales eléctricas irregulares provoquen un mal funcionamiento. Este método permite que el corazón recupere un ritmo estable y adecuado, mejorando la calidad de vida de los pacientes.



