El desubicado comentario de Feinmann sobre una mujer trans: "La travesti esta".

El periodista Eduardo Feinmann lanzó un desubicado comentario sobre una mujer trans. Qué dijo Feinmann durante el programa que conduce en Radio Mitre.

La desubicada frase ocurrió mientras hablaba con el cronista Robertito Funes Ugarte, agredido en la marcha que se realizó el sábado en Plaza de Mayo para pedir justicia por el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

"La travesti esta que te empuja, que te pega, la travesti esta, le salió el macho que tiene adentro, me parece", lanzó Feinmann al aire, en una clara frase transfóbica.

Luego, Robertito Funes Ugarte respondió: "Vos sabés que yo creo que ella me quería arrancar el tapado que yo tenía puesto pero no se lo iba a dar, no". Y añadió: "Como dijo ayer mi compañera: viene esta mujer trans, que me revolea mal, y perdón, tenía fuerza de hombre. Era un urso de 2 metros, era el 10 de Huracán, dejate de joder".

