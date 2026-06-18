Dolor en el folklore: murió un ícono de la música del norte argentino

El legendario Luis Víctor “Pato” Gentilini murió a los 94 años. El pianista, guitarrista y compositor trabajó más de 70 años en el folklore argentino y compuso más de 130 canciones, su partida deja un gran vacío en la música popular del norte del país.

La noticia fue confirmada por el Ente Cultural de Tucumán y el Instituto Nacional de la Música (INAMU) este miércoles 17 de junio. Sus hijas Leda y Diana, y su nieta Martina, lo despidieron con un mensaje publicado en el periódico La Gaceta de Tucumán: “Buen viaje, Ángeles Músicos te acompañan”.

Quién fue Pato Gentilini: el legado que deja en el folklore argentino

Nacido el 14 de septiembre de 1931 en Catamarca, Gentilini se radicó en Tucumán a principios de los años 50 y adoptó esa provincia como tierra propia para siempre. Músico autodidacta, desarrolló una habilidad excepcional tanto en la guitarra como en el piano. Desde esos dos instrumentos construyó un universo artístico muy amplio: zambas, chacareras, huaynos, vidalas, milongas y tangos convivieron en su repertorio.

Su obra nació en las peñas, en las mesas compartidas con poetas y cantores. Pero llegó a tener contacto con los artistas más importantes de su tiempo, desde Los Trovadores del Norte, Buenos Aires 8, Melania Pérez, Lorena Astudillo, Nadia Larcher y hasta Mercedes Sosa grabaron sus piezas y las llevaron a escenarios de todo el país y al exterior.

También trabajó con el pianista Eduardo Cerúsico y al cantautor Rolando "Chivo" Valladares, con quien grabó y actuó durante años, compartiendo una mirada comprometida con la identidad cultural del noroeste argentino.

Sin embargo, una de las relaciones más significativas de su vida fue la amistad que sostuvo durante más de 30 años con Atahualpa Yupanqui, vínculo que habla por sí solo de la dimensión humana y artística de Gentilini.

El músico que se convirtió en emblema de la música argentina

Entre sus composiciones más reconocidas se destacan La calladita, Ojos de tigre, Zamba para los amigos de la noche, Chacarera del angelito y Responso por milonga, obras que forman parte del canon del folklore argentino contemporáneo. Sin embargo, la gran dimensión de su trabajo quedó plasmada también en Toda vida y llena de alma, una publicación que reunió 120 de sus composiciones con partituras y registros sonoros.

Gentilini no fue solo compositor, sino que también supo generar sonidos colectivos y creó y dirigió varias formaciones que marcaron hitos en la escena musical del norte como Huayna Sumaj, fue su grupo vocal; La Salamanca, un conjunto instrumental que dialogaba entre instrumentos del folklore y la orquesta sinfónica; y Matamba, un cuarteto de piano, voz, guitarra y contrabajo que reflejaba su constante búsqueda expresiva. También integró Los Shalacos y Portal y sus Cumpas, conjuntos que escribieron páginas importantes de la música popular regional.

Desde la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), que le entregó la “Mención de Personalidad Ilustre de la Cultura” por su carrera, y el Ente Cultural de Tucumán expresaron sus condolencias y lamentaron su pérdida. "Reconocemos su aporte a la música argentina y acompañamos a sus familiares, amistades y seres queridos en este momento", señalaron.