The Mandalorian temporada 4: cuándo se estrena y de qué trata la serie

The Mandalorian está confirmada para una cuarta temporada. Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento de la serie de Disney Plus.

The Mandalorian, temporada 4: todo lo que se sabe

Los recientes anuncios de la Star Wars Celebration han dejado en claro que la franquicia de Star Wars en la pantalla grande y en la televisión tiene un futuro prometedor. Además de la temporada 2 de 'Andor' y las nuevas series como "Ahsoka", "The Acolyte" y "Skeleton Crew" que pronto estarán disponibles en Disney+, no podemos pasar por alto la serie que mejor ha capturado el espíritu de space opera de la saga original: "The Mandalorian". La próxima aventura del mandaloriano Din Djarin podría estar a punto de llegar, ya que el creador de la serie, Jon Favreau, ha confirmado que ya se ha planeado y escrito la cuarta temporada.

¿Cuándo se estrena la cuarta temporada de The Mandalorian?

A pesar de que la cuarta temporada de The Mandalorian ya se ha escrito, todavía no ha recibido la aprobación oficial de Disney+. Si finalmente se da luz verde, se espera que la producción de la cuarta temporada comience a finales de 2024 o principios de 2025. Ni Jon Favreau, co-creador de la serie, Dave Filoni, ni el productor Rick Famuyiwa, han dado detalles sobre la posible trama de la cuarta temporada de la serie de Star Wars.

Favreau incluso ha declarado en una entrevista con Total Film que no tiene un final específico en mente para The Mandalorian. Él ha expresado su amor por contar historias y el desarrollo de los personajes, indicando que estos personajes pueden estar con nosotros durante mucho más tiempo. Favreau ha mencionado que espera contar muchas más historias de ellos en el futuro.

Reparto de The Mandalorian: temporada 4

Pedro Pascal es el Mandalorian

(¡Atención! Hay spoilers del final de la temporada 3)

Aunque todavía no se han confirmado los miembros del elenco para la cuarta temporada de The Mandalorian, hay ciertos personajes que son fundamentales para que el espectáculo continúe. Dado que el personaje de Pedro Pascal fue redimido en las Aguas Vivas de Mandalore, no tendría que aparecer en persona, aunque se espera que siga prestando su voz (y si es necesario, su rostro) para interpretar a Din Djarin en el futuro.

Después del final de la temporada 3 de The Mandalorian, es casi seguro que Grogu regresará con Din en la temporada 4, así como la co-protagonista Katee Sackhoff como Bo-Katan y Emily Swallow como la Armera. Aunque en Star Wars nunca se sabe, es poco probable que el villano Moff Gideon, interpretado por Giancarlo Esposito, regrese después de haber sido derrotado de una vez por todas, junto con sus clones. Del mismo modo, Paz Vizsla, el mandaloriano al que ponía voz el director Jon Favreau, murió heroicamente defendiendo a sus compañeros y no se espera que regrese.