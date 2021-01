La hiriente respuesta del padre de Diego Poggi cuando le contó que es gay

Diego Poggi mostró cómo fue la reacción de su padre al contarle que se iría de vacaciones con su novio. El ex conductor de TN publicó en su cuenta de Twitter el chat que tuvo con su papá y la hiriente respuesta que le dio una vez que le contó sobre su relación.

"Le acabo de contar a mi viejo que estoy de novio (con un chico) y que me voy de vacaciones con él", escribió Poggi y mostró la captura de pantalla que dejaba en evidencia la homofobia por parte de su padre. "Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvídate de que tenes papá", fue la respuesta por parte de su papá. Irónico, Poggi afirmó: "Que tipo agradable".

La publicación del periodista se llenó de mensajes repudiando la actitud por parte de su padre y Poggi comenzó a hacer un descargo sobre lo que significó para él la tensa situación. "Lamentablemente no es joda. En otro momento me hubiese puesto mal. Hoy realmente me chupa un huevo!", empezó diciendo el periodista.

Luego, remarcó que quiso reflejar que, lamentablemente, aún existen personas que no pueden aceptar las relaciones que no son heterosexuales, pero reconoció que es importante "ser lo que quieran ser": "Capaz que me arrepiento de haberlo subido en un rato. Pero se que hay pibxs que pasaron o pasan x lo mismo. Lo único q importa es ser lo que quieran ser".

Finalmente, el periodista quiso explicar que su padre "es buena persona", pero que es de otra generación por lo que "le cuesta" entender que el amor entre las personas no depende de su sexo o género. "Y aclaro esto, mi viejo es el mejor de todos. Honesto, buena persona, un tipazo. Pero bueno, es de otra generación y estás cosas supongo que cuestan", terminó diciendo Poggi.