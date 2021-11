Dónde estará el Memorial Maradona: revelan el lugar del mausoleo

Los hijos y herederos tienen intenciones de que Diego Maradona tenga un mausoleo. En dónde estará el Memorial Maradona y los detalles del lugar en el que pueden descansar los restos del mejor jugador de todos los tiempos.

El 25 de noviembre de 2020, hoy hace exactamente un año, Diego Maradona murió y dejó un enorme vacío en el pueblo argentino. Pero, por sobre todo, el vacío es mucho más grande para aquellos seres queridos que acompañaron desde muy cerca al mejor futbolista de todos los tiempos. Justamente, en el primer aniversario de su fallecimiento, los hijos y herederos de "Pelusa" manifestaron el deseo de trasladar los restos a un mausoleo público para que la gente lo pueda visitar. Pero, ¿en qué lugar y dónde van a estar el Memorial Maradona? Verónica Ojeda dio detalles al respecto.

Es una idea pensada para que los restos de Maradona puedan ser visitados y para que cualquier persona tenga la posibilidad de visitarlo en un espacio público. De acuerdo a lo que indicaron en la publicación de Instagram que hicieron en la cuenta oficial de Diego, hicieron un petitorio formal para la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires le den el visto bueno para realizar el "Memorial Maradona".

En la solicitada, redactada por el Administrador Judicial Designado Sebastián Baglietto, se pidió "arbitrar los medios necesarios para posibilitar la proyección y emplazamiento del Memorial Maradona". El objetivo es conformar "un lugar de descanso eterno donde pueda ser visitado y recibir el reconocimiento y amor de millones de personas que lo expresan a diario por los distintos medios".

Diego Maradona, como DT de Gimnasia.

Incluso, señalaron que Diego tenía intenciones de que sus restos estuvieran en un espacio público y popular: "Es convencimiento de los herederos que así lo hubiese querido él: un espacio de acceso libre, peregrinación y encuentro con la naturaleza a orillas del río". "A un año de su fallecimiento y desde el profundo dolor que representa su pérdida, sus herederos desean honrarlo y homenajearlo impulsando el deseo de uno de los mayores referentes de la historia deportiva mundial", señalaron.

En dónde puede estar el mausoleo "Memorial Maradona"

De acuerdo a lo que anticipó Verónica Ojeda en diálogo con LAM (Los Ángeles de la Mañana), por El Trece, los familiares y herederos de Diego Maradona pretenden un Memorial Maradona ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. ¿En dónde va a estar ubicado? Si bien no hay una confirmación, y resta la aprobación de la Legislatura porteña, la ex pareja del crack y madre de Dieguito Fernando indicó: "El proyecto está bueno, es lindo. Diego es de la gente, del pueblo, del mundo. Así la gente que quiere podrá saludarlo, rezar, llevarle una rosa. Está bueno, me copó la idea. Creo que sería cerca del aeroparque pero no sé bien la ubicación".

El entierro de Diego Maradona, con los familiares y amigos que acompañaron sus restos.

Consciente de que Diego fue enterrado en el cementerio de Bella Vista, donde también descansan sus padres, Ojeda indicó que también hay un punto a tener en cuenta: "Eso es todo un tema porque Diego siempre quiso descansar con sus padres, y no se los puede sacar del cementerio. El día de mañana los hijos de Diego van a querer descansar con su papá. Es fuerte lo que digo, pero es real, entonces hay que pensarlo bien". Aun así, aseguró: "A mí me gustó la idea, mismo para los turistas. Todos los hijos están de acuerdo".

En dónde está ubicado el aeroparque Jorge Newbery

El aeroparque Jorge Newbery se encuentra ubicado en la Av. Costanera Rafael Obligado, s/n C1425, junto al Río de la Plata. En las zonas aledañas al aeropuerto hay varios espacios verdes y sitios como para poder hacer el "Memorial Maradona". Por supuesto que esto dependerá de la aprobación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

La zona del aeroparque Jorge Newbery, espacio en donde podría estar el Memorial Maradona.

El mapa del aeroparque Jorge Newbery