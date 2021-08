Brujería a Diego Maradona en Dubai: "Un paquetito con tierra, cinta negra y gotitas de sangre"

El testimonio fue de la asistente de Diego Armando Maradona, durante su estadía en Dubai, donde ejerció entre el 2011 y 2017. ¿La culpable? Rocío Oliva.

Gabriela Camaño, asistente del Diego Maradona, reveló una extraña situación de brujería que vivió en la casa del Diez durante su estadía en Dubai. Para ese momento, Rocío Oliva era su pareja y las peleas entre ambos eran de público conocimiento.

El periodista Ángel De Brito entrevistó a Camaño en Los Ángeles de la mañana y le preguntó si era cierto que habían descubierto elementos que podían estar relacionados con algún tipo de brujería. A raíz de esta pregunta, la asistente comenzó el relato: "Uno de los asistencias árabes me pidió entrar a revisar porque él sentía que había algo, trajo unos inciensos especiales que usan allá para limpiar la casa”. Según sus palabras, es común este tipo de trabajo por la cultura y creencias del país asiático.

“Fuimos a la pieza con las chicas que limpiaban, abrimos los placares y vimos una zapatilla de Diego. Adentro tenía un paquetito con tierra, una cinta negra y como gotitas de sangre”, procedió a contar la exasistente, seguido de la sorpresa de todos los presentes. “A la habitación de Diego entraba su pareja, los hijos cuando venían y él los llamaba y las chicas que limpiaban que entraban conmigo”, detalló. Por último, aclaró que no sospechaba de los hijos ni de las empleadas, por lo que dio a entender que la responsable era la ex panelista de Polémica en el Bar.

Por otra parte, también le preguntaron si le ofrecieron dinero para que sea la pareja de Maradona. “Es que Diego no sabía estar solo, nunca… Ni en sus viajes. Era para que lo contenga, que esté acompañado. Que haya alguien al lado para apoyarlo, para que no se venga abajo anímicamente, para que se mantenga contento, de buen ánimo”, afirmó.

"Sí, había cosas que ofrecieron. Fueron bastante generosos, muy generosos”. Y se explayó: “Era lo que cualquier persona quisiera tener. Tenés una casa, ¿querés otra? Tenés un auto, ¿querés dos? ¿Querés más? ¿Qué querés?”. Al parecer, esta oferta fue durante el 2017, después de haberse peleado con Rocío Oliva. “Era completo. Me iban a dar lo que quisiera. Pero no acepté, hice de cuenta que no escuché. Le dije ‘no, gracias’. Me lo ofrecieron varias veces", declaró Camaño.

