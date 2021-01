El difícil momento de la cantante argentina.

El fallecimiento de Diego Armando Maradona fue un golpe difícil de superar para los argentinos y los amantes del fútbol a nivel mundial. De hecho, a más de un mes de su muerte, se sigue lamentando su partida. Entre las personas que todavía padecen su lamentable final se encuentra Soledad Pastorutti, quien en diálogo con Infobae manifestó que sigue sufriendo por lo sucedido.

"Me cayó muy mal la muerte de Diego. Lo sufrí mucho y lo sigo sufriendo. Me parece mentira, yo creo que no ocurrió, no caigo. Aprecié mucho más ese momento que él me regaló. Para mi él no va a morir nunca por lo que significa para nosotros", aseguró la famosa cantante argentina, quien tuvo la oportunidad de poder cantarle al Diez la canción Brindis, la cual interpretó con el fallecido astro argentino arriba del escenario tras ser invitado por La Sole.

Sobre aquel suceso, el cual se llevó adelante en el teatro Gran Rex y en el show 10 años de Soledad, Pastorutti aseguró: "Haber tenido la oportunidad de estar con él y dedicarle una canción que escribieron para mí, cuando yo estaba un poco desanimada, fue inmenso. Que una de sus hijas lo haya posteado, fue muy fuerte. Fue un gran regalo".

"Yo tengo mis recuerdos, pero no soy de demostrarlo. Yo no subí ese video a las redes porque no me quería subir a esa ola. Pero me cayó muy fuerte que lo haya subido una de sus hijas (Gianinna). Para mí siempre va a ser gigante el Diego: ayer, hoy y mañana, cuando lo sigamos recordando", sentenció Soledad Pastorutti, quien tendrá a Diego Maradona por siempre en su corazón. Como la inmensa mayoría de los argentinos y argentinas.

Cómo se enteró Messi de la muerte de Maradona: "No lo podía creer"

Todavía es difícil asimilar que murió Diego Maradona. A poco más de un mes del fallecimiento del genio del fútbol mundial, el planeta entero continúa recordándolo. De hecho, el propio Lionel Messi brindó una entrevista en la que se refirió a lo que significó su pérdida y también contó cómo fue la forma en la que se enteró de la triste noticia, que tanto revuelo generó en los portales de todo el globo terráqueo. "No lo podía creer", expresó el crack del Barcelona, quien se mostró conmocionado.

Messi tuvo a Maradona como entrenador en la Selección Argentina en las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010 y también en dicho Mundial. Tras haber conocido la noticia, Leo le brindó un sentido homenaje en el partido que el Barça goleó 4-0 a Osasuna. En el único gol que marcó, se quitó la camiseta y lució la mítica indumentaria que Pelusa utilizó cuando jugaba para Newell's.