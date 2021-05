Internaron de urgencia a Diego Brancatelli: se agravó su cuadro de coronavirus

Diego Brancatelli fue internado de urgencia por una neumonía bilateral.

Diego Brancatelli fue internado de urgencia en el Sanatorio La Trinidad del barrio porteño de Palermo luego de que su cuadro de coroanvirus se agravara. El periodista padece una neumonía bilateral.

La noticia fue informada por el conductor Rodrigo Lusich en intrusos, programa que comparte canal con Intratables, donde trabaja Bracatelli. El panelista había dado positivo de COVID-19 a fines de abril, información que fue dada a conocer por Fabián Doman, su compañero en el programa televisivo.

Según comentó, el periodista se enteró de su diagnóstico estando al aire, una noticia que no esperaba porque no presentaba síntomas. "Sale al pasillo y dice ‘no me toque nadie, a quién le doy el micrófono, soy positivo de coronavirus", contó en ese momento.

Pese a no presentar síntomas en un principio, la situación de salud de Brancatelli se agravó y concluyó en la internación del periodista.

¿Qué es la neumonía bilateral?

En principio, es necesario aclarar que pulmonía y neumonía son sinónimos de la misma enfermedad. Durante el último año, la pandemia de coronavirus provocó que la neumonía bilateral se convirtiera en un tema de conversación constante en todo el mundo. Como tal, la neumonía es un inflamación de los sacos aéreos de los pulmones, conocidos como alvéolos, que puede darse tanto en uno como en ambos pulmones de forma parcial o total. En caso de afectar a ambos pulmones, se la considera bilateral.

Dentro de esta sintomatología existen distintos tipos de neumonía, basadas en la causa de origen de la enfermedad. Esta puede ser provocada por la infección de bacterias, hongos o virus. En esa variedad, la neumonía puede ser desde un cuadro leve hasta una enfermedad mortal. En ese sentido también inciden los factores de riesgo relacionados.

Síntomas de la neumonía bilateral

La neumonía, enfermedad respiratoria que afecta al tejido pulmonar, puede presentar diferentes síntomas:

Fiebre

Aumento de la frecuencia respiratoria

Tos intensa

Falta de apetito

Dificultades para respirar

Nauseas, vómitos y diarrea

Cómo se trata la neumonía:

Es fundamental que la neumonía sea combatida a tiempo, teniendo en cuenta que a veces es difícil detectarla porque se la puede confundir con un simple resfriado. A través de antibióticos como el cotrimoxazol y la amoxicilina, se le puede dar batalla cuando la enfermedad ha sido detectada, aunque debe ser recetado estrictamente por un médico.