La tristeza de Dieguito Fernando a casi seis meses de la muerte de su padre

A casi seis meses del fallecimiento de Diego Maradona, y en medio de la causa que investiga su muerte, Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y representante legal de su hijo con El Diez, compartió la tristeza y la preocupación que envuelven a Dieguito Fernando Maradona al ser patente la ausencia de su padre.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Baudry relató cómo el niño transita el duelo por su padre en medio de la investigación de la causa del fallecimiento del astro del fútbol. “Dieguito extraña a su papá, o sea él cree que su papá está en el cielo y cuando el clima lo permite sale", compartió el letrado que sigue de cerca la situación del niño de 8 años puesto que, además de ser su representante legal, es la pareja de su madre, Verónica Ojeda.

Continuando con su relato, el abogado del niño expresó: "Sobre todo cuando vamos al campo que tiene más libertad y mira las estrellas buscando a su papá. Cuando está nublado se preocupa porque no ve las estrellas y dice que su papá no lo puede cuidar“. En este sentido, brindó más detalles sobre el estado de ánimo del pequeño que perdió a su papá a tan temprana edad. “Es una situación compleja de todo un nene que está buscando nada más que a su papá y no a un ídolo“, afirmó.

En otro orden, el abogado brindó algunos detalles sobre cómo se está llevando el proceso judicial en la investigación sobre los últimos días con vida de Diego Armando Maradona. “Yo creo que está trabajando bien pero a veces cuando la Justicia es lenta por más que duerma el sueño de los justos deja de ser Justicia“, consideró.

“Que estén todos a la altura de las circunstancias. Esta causa la está mirando el mundo y lo que pase acá es lo que vamos a reflejar hacia afuera, porque ahora la gente ya sabe que pasó. Cómo manipulaban a la familia para que no esté cerca de Diego. Sería muy bueno que la Justicia sea clara y rápida“, sentenció el abogado.