La anécdota de Morla con Maradona por su cumpleaños

Matías Morla usó su cuenta de Instagram para homenajear a Diego Maradona en el día en que hubiese cumplido 61 años.

Matías Morla recordó a Diego Armando Maradona con una anécdota particular pero que lo pinta de cuerpo completo al Diez. Entre los miles de saludos y homenajes que se multiplicaron en las redes sociales este 30 de octubre por el día de su cumpleaños 61, el de su último abogado y apoderado no pasó desapercibido. "Fuiste Julio César con el corazón de Jesucristo. Nunca más habrá uno como vos", lo celebró Matías Morla, quien declaró recientemente como testigo en la causa que investiga la muerte de Diego Maradona.

Desde que Diego Maradona murió, Matías Morla decidió bajar su perfil mediático debido a las fuertes críticas y escraches que recibió en el último tiempo. Es que el último abogado y apoderado del Diez lleva años enemistado con Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Gianinna Maradona, que lo acusan de aprovecharse de Diego y alejarlo de su familia. En cada oportunidad que tienen, las herederas de Maradona aprovechan para pegarle a Morla.

Este 30 de octubre, el primer cumpleaños de Maradona desde su muerte en noviembre pasado, las redes sociales se llenaron de homenajes a Diego, y obviamente no faltó la publicación de Matías Morla. "Tengo miles de fotos que bien podrían estar en este posteo. Fotos juntos, fotos tuyas solo, en eventos, en la intimidad, fotos de momentos alegres y de los otros. Revisé cada una de ellas para homenajearte en tu cumpleaños y decidí quedarme con una que vieron todos pero que es la que más te representa", comenzó su posteo el abogado, en el que compartió una imagen con Alí, el niño fanático de Diego Maradona que nació con una discapacidad que impidió el desarrollo de sus piernas y que el crack le cumplió el sueño de jugar juntos a la pelota.

La emotivo publicación de Matías Morla

"Ese día estabas cansado, habías viajado por horas y tus colaboradores querían irse pero vos, como siempre, te plantaste y dijiste: 'Lo espero al nene aunque llegue a las once de la noche'", continuó Morla con su emotivo relato en Instagram. Conmovido por el recuerdo, el abogado sumó cómo recibió Diego a Alí: "Cuando apareció pediste un arco de entrenamiento, te tiraste al piso, pateaste penales, gritaste el gol. El te hablaba, no entendías su idioma, pero eso no fue una barrera, porque le hablaste con el mejor de tus idiomas: el del amor".

"No le diste a él, sino a todos, un momento que no olvidaremos jamás", agregó Morla, destacando una vez más la felicidad que brindaba Diego. "Eso te hizo feliz. Ese cariño lo absorbías. Fuiste Julio César con el corazón de Jesucristo. Nunca más habrá uno como vos", sumó el último abogado y letrado del Diez para saludar al crack en un nuevo aniversario de su nacimiento, el primero desde que murió. Para cerrar la publicación, Matías Morla dejó un mensaje también para quienes lo critican y defenestran: "Feliz cumple Diez. Aca tu leal Matito".