Uno de los outlets más reconocidos liquida ropa deportiva con hasta el 70% de descuento.

The Palace Luxury Outlet, una de las tiendas más reconocidas que se encuentran en Argentina, ofrece importantes descuentos de hasta el 70% en su tienda de la Tribuna Plaza del Hipódromo de Palermo. Los detalles para no quedarse afuera de las mega ofertas y aprovechar los mejores precios.

La tienda ofrecerá descuentos de hasta el 70% en indumentaria y de hasta un 20% en marcas deportivas como Adidas, Nike y Fila. La entrada al centro comercial es abierta y gratuita para el público general de martes a domingos de 12 a 20 horas, y el evento no se cancelará por lluvia. Además, se trata de un espacio pet friendly por lo que los visitantes podrán acercarse con sus mascotas.

Los descuentos más importantes en ropa deportiva

Nike: habrá promoción 3x2 en todos los productos. Las zapatillas y botines estarán $79.000, aunque al llevar tres pares, tendrán un valor de $53.000.

habrá promoción 3x2 en todos los productos. Las zapatillas y botines estarán $79.000, aunque al llevar tres pares, tendrán un valor de $53.000. Adidas: zapatillas desde $59.000 y 60% de descuento extra al comprar cuatro prendas.

zapatillas desde $59.000 y 60% de descuento extra al comprar cuatro prendas. Legacy: promoción de 2 remeras por $35.900, 2 camisas por $70.000, 2 bermudas por $50.000 y jeans 2 x $89.000.

promoción de 2 remeras por $35.900, 2 camisas por $70.000, 2 bermudas por $50.000 y jeans 2 x $89.000. Topper: descuento 3x2 en calzado y ropa deportiva y res zapatillas por $119.000.

descuento 3x2 en calzado y ropa deportiva y res zapatillas por $119.000. Levi’s: habrá descuentos de 2x1 en toda la tienda.

habrá descuentos de 2x1 en toda la tienda. Cheeky: promociones 2x1 en calzado.

promociones 2x1 en calzado. Fila: botines desde $31.900.

Cómo puedo hacer para llegar hasta The Palace Luxury Outlet

Para quienes viajan en colectivo, es posibles llegar hasta The Palace Luxury Outlet a través de las líneas de colectivo 10, 34, 13, 160 y 166. Quienes prefieran ir en subte, pueden usar la línea D. Por último, para quienes se manejan en auto hay estacionamientos disponibles sin cargo en el Hipódromo, a través del ingreso por Avenida del Libertaor 4241.