En 15 cuotas sin interés: cómo conseguir aires acondicionados y televisores

Se acercan las vacaciones de verano y es momento de empezar a pensar cómo climatizar el hogar. Para quienes necesiten comprar un aire acondicionado, pero quieran cuidar el bolsillo la Tienda BNA ofrece la posibilidad de financiar con 15 cuotas sin interés diferentes electrodomésticos.

Tienda BNA: los descuentos y cuotas sin interés para aires acondicionados y televisores

La plataforma de e-commerce de Banco Nación ofrece hasta 15 cuotas sin interés para financiar distintos electrodomésticos. Se trata de un momento clave para adquirir un aire acondicionado y empezar a prepararse para las altas temperaturas que habrá en el verano 2026.

Una de las grandes formas de adquirir un aire acondicionado en cuotas en la Tienda BNA

Entre los diferentes productos con ofertas de financiación, se encuentran los siguientes aires acondicionados:

Aire Acondicionado Hyundai Inverter 3200FC con conexión Wifi de $1.092.311. Se puede financiar con 15 cuotas sin interés de $72.820,73 con BNA+ MODO.

con BNA+ MODO. Aire Acondicionado Tcl Taca 3100fcsa/tpro2 De 3100w Inverter de $999.999. Con 15 cuotas sin interés de $66.666,60.

Aire acondicionado Inverter Frio Calor Hyundai HY11INV-3200FC de $1.040.295. Con 15 cuotas sin interés de $69.353

Aire Acondicionado Tcl Taca3100fcsa/tpro2 Inverter 3100watts FC de $797.999. Se puede abonar en 15 cuotas sin interés de $53.199,93.

Aire Acondicionado Split Tcl Taca-6400fcsd/el4 6400 W FC de $1.436.999. Se puede financiar en 15 cuotas sin interés de $95.799,93.

Los televisores también tienen 15 cuotas sin interés

La Tienda BNA también ofrece diferentes posibilidades de financiamiento para adquirir televisores smart con cuotas fijas. Algunos de ellos son:

Televisor Smart Tv Samsung Qled Q7f 4K Vision Ai 65" de $1.649.999. Se puede comprar con 15 cuotas sin interés de $109.999,93.

Televisor Smart Tv Samsung H5000 32" de solo $409.999. Con 15 cuotas sin interés de $27.333,27.

Smart Tv 4K 50 Pulgadas Philips 50Pud7309 Hdr10+ Dolby Tda con 26% de descuento por $739.999. Se puede financiar en 15 cuotas sin interés de $49.333,27.

Smart Tv Qled 4K Uhd 55 Samsung con 13% de descuento por $1.299.999. Se puede comprar con 15 cuotas sin interés de $86.666,60.

Smart Tv Google 4k 43'' Philips 43pud7408 Hdr Dolby Voz Tda con 13% de descuento por $649.999. Se financia en 15 cuotas sin interés de $43.333,27.

La tienda de BNA ofrece diferentes televisores con 15 cuotas sin interés y grandes descuentos

¿Cómo comprar en la tienda de BNA?

Para comprar en la plataforma las personas no tienen que necesariamente ser clientes del banco, aunque gran parte de las promociones y posibilidad de financiamiento se adquieren con la tarjeta del banco.

Ingresal al sitio de Tienda BNA+ o al catálogo.

Para registrarse seleccionar el icono “Registrarme” en la tienda, completar los datos personales y validar identidad.

Ingresar con la clave y el usuario creado.

Seleccionar el producto que te interese y hacer clic en la opción de 'Agregar a carrito' o 'Comprar ahora'.

Completar la información de envío (domicilio, etc.) y verificá el costo de envío.

Elegir método de pago.

Realizar el pago para finalizar la compra.