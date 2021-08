Nicolás Vázquez y el pedido desesperado por Gimena Accardi: "Está lastimada"

El actor pidió auxilio urgente por su esposa durante el colapso del edificio en Miami, Estados Unidos. El audio que conmueve con sólo escucharlo.

Con el correr de los días, continúan apareciendo novedades con relación al impresionante derrumbe del edificio en Miami, Estados Unidos, en el que se salvaron de milagro Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. Ahora, trascendió el audio en el que se escucha al actor en su desesperado pedido de ayuda para su esposa y colega. "Está lastimada mi mujer", dijo entre otras cosas aquel fatídico 24 de junio de 2021.

El breve video fue puesto al aire en Noticiero Trece (El Trece) y allí se vio cómo "Nico" se acercaba al patrullero que pasaba por la zona de la tragedia por la que hubo 71 muertos confirmados oficialmente. “No detengas mi auto (Don't hold my car)”, le solicitó en inglés el policía al argentino mientras este último le hacía gestos para que se detuviera desde la ventana del acompañante.

“¿Hablás en español? (I’m sorry, do you speak spanish?)”, le consultó Vázquez en su intento por comunicarse en inglés para poder dialogar en castellano. Sin embargo, el empleado de seguridad le respondió negativamente: "I don’t speak spanish". Conmocionado, "Nico" no pudo hablar en el idioma local y contestó en español: "Está lastimada mi mujer".

Indiferente ante la súplica, el oficial se lamentó y repitió: “I don’t speak spanish”. Y, sin bajarse del vehículo, continuó su marcha a pesar de la desesperación de quien le pedía auxilio.

El impactante derrumbe del edificio en Miami, Estados Unidos

Construido en 1981, el edificio de doce pisos Champlain Towers South tenía más de 130 unidades, aproximadamente 80 de las cuales estaban ocupadas. No estaba claro cuántas personas estaban dentro a las 2 hora local (0600 GMT), cuando una parte colapsó y cayó al suelo.

Se estaban realizando trabajos de construcción en el techo, pero no estaba claro si el proyecto involucró equipos pesados. "Es difícil imaginar cómo pudo haber sucedido esto", les dijo a ciertos periodistas el alcalde de Surfside, Charles Burkett. "Los edificios simplemente no se caen", profundizó.

Con 71 víctimas fatales ya confirmadas, el funcionario reveló que se recogieron además unas 14 millones de libras (cerca de 6 millones de kilos) de material y escombros. Si bien se habla actualmente de unas 110 personas desaparecidas, los investigadores no han podido constatar si 39 de ellas se encontraban en ese sitio o no en el momento del colapso.