Australia nombra por primera vez a una mujer al frente de su ejército

La recién nombrada jefa del ejército, Teniente General Susan Coyle, posa para los fotógrafos tras una rueda de prensa en la Casa del Parlamento en Camberra, Australia

​Australia anunció el lunes que, por primera vez en la historia, una mujer estará al frente de ‌su ejército, como parte ‌de una reorganización de los mandos de las Fuerzas Armadas del país.

La teniente general Susan Coyle, actual jefa de capacidades conjuntas, asumirá el cargo de jefa del ejército en julio, según informó el Gobierno en un comunicado. Sustituirá al teniente general Simon Stuart.

El nombramiento de Coyle ​se produce en ⁠un momento en que el ejército australiano busca ‌aumentar el número de mujeres oficiales en sus ⁠filas. También se enfrenta a ⁠una oleada de denuncias de acoso sexual y discriminación sistemáticos.

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"A partir de julio, tendremos a la primera mujer jefa del ⁠ejército en los 125 años de historia del ​ejército australiano", dijo el primer ministro ‌Anthony Albanese en un comunicado.

El ‌ministro de Defensa, Richard Marles, calificó el nombramiento de ⁠Coyle como un "importante momento histórico".

"Como me dijo Susan, no puedes ser lo que no puedes ver", dijo.

"El logro de Susan será de gran importancia para las mujeres ​que ‌prestan servicio en las Fuerzas de Defensa de Australia en la actualidad y para aquellas que estén pensando en hacerlo en el futuro".

Coyle, de 55 años, se alistó en el ejército en ⁠1987 y ha ocupado varios puestos de mando de alto rango. Será la primera mujer en dirigir cualquier rama del ejército, dijo Marles.

Las mujeres representan actualmente alrededor del 21% de las Fuerzas de Defensa Australianas (ADF, por sus siglas en inglés) y el 18,5% de los puestos de alta dirección. Las ‌ADF se han fijado el objetivo de alcanzar una participación femenina del 25% para 2030.

El pasado mes de octubre se presentó una demanda colectiva contra las ADF en la que se alegaba que no habían protegido a miles ‌de mujeres oficiales de agresiones sexuales, acoso y discriminación sistemáticos.

El Gobierno nombró el lunes al vicealmirante Mark Hammond, actual jefe de ‌la Armada, ⁠como jefe de las ADF, en sustitución del almirante David Johnston.

El actual subjefe de la ​Armada, el contralmirante Matthew Buckley, sustituirá a Hammond al frente de la rama.

Con información de Reuters