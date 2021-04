Daniel Aráoz es el séptimo eliminado de MasterChef Celebrity

Este domingo Telefe presentó la séptima gala de eliminación de MasterChef Celebrity, la competencia gastronómica que se ganó el corazón de los televidentes, con la conducción de Santiago del Moro y el jurado más exigente Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Los participantes cada vez son menos y ninguno quiere quedarse afuera de la gran final.

De acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas, en las redes sociales tomó fuerza el rumor de que el nuevo eliminado del programa en el que los participantes quieren acercarse al nivel del jurado de expertos sería Daniel Aráoz. Y así fue, uno de los famosos que con su humor se ganó el cariño del público semana tras semana, colgó el delantal negro y se convirtió en el séptimo eliminado del reality tras no haber podido conquistar al jurado con su receta que incluía banana.

Claudia Fontán, María O´Donnell, Alex Caniggia, Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau fueron quienes, por sus desempeños en la última semana del certamen debieron lucirse para no quedarse afuera en un desafío que consistía en elaborar un plato a libre elección pero con un ingrediente especial: bananas.

María O'Donnell, Claudia Fontán y Georgina Barbarossa sorprendieron al jurado de expertos, recibieron elogios de todo tipo y lograron seguir en carrera al igual que Gastón Dalmau quien no se llevó muchas felicitaciones. Mientras que los últimos tres decepcionaron a los chefs con sus presentaciones.

Al momento de degustar el platillo de Aráoz, el jurado destacó la receta pero denunció que no se haya respetado la consigna del desafío que era utilizar la banana como ingrediente. "La banana no existió, pero creo que fue una de las mejores recetas que presentaste. Se nota que nos viniste escuchando", señaló Germán Martitegui.

De todos modos, al momento de despedirlo, el jurado sólo compartió elogios para el actor que logró sorprenderlos semana tras semana. "Toda tu provincia debe estar llorando. Dejaste mucho en esta cocina, alegría, humor, presencia. Gracias, te voy a extrañar", expresó Donato De Santis mientras que Damián Betular destacó: "Era muy lindo pasar por tu isla y ver que escuchaste. Me voy a quedar con ese Dani que me hizo pasarla tan bien".

"Fue muy lindo tenerte acá. Es bueno encontrarse con alguien que tiene las emociones a flor de piel. Aprendí bastantes cosas de las que me dijiste y estoy seguro de que la vida nos va a volver a encontrar en algún momento", coronó Germán Martitegui. "Sin lugar a dudas me llevo todo el amor de MasterChef. Más allá de cocinar también mi objetivo aquí era llevarle alegría a la gente. Fue un orgullo estar acá", completó Aráoz.

Los peores platos de la séptima gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Para los peores, Alex Caniggia y Daniel Aráoz, el jurado evitó rechazar las recetas puesto que, pese a no rendir todo lo necesario, demostraron el avance de los participantes a lo largo del certamen. El joven mediático no participó de la semana anterior aunque se presentó en el jueves de última chance en donde defraudó a los expertos con unos alfajores para el olvido y a su plato del domingo le faltó para salvarlo automáticamente como fue el caso de Barbarossa y Claudia Fontán. Por su parte, el actor cordobés bajó su expertise en las últimas semanas y este domingo no logró revertir esa racha pues se convirtió en el séptimo eliminado.