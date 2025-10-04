Tiene casi 100 años: una histórica locomotora a vapor volvió a funcionar en Buenos Aires y enamoró a todos.

Este sábado 4 de octubre, una legendaria locomotora a vapor argentina volvió a funcionar después de años para desfilar frente a los vecinos de varias zonas de Buenos Aires. Se trata de la histórica locomotora Vulcan Foundry 12E N°3925, perteneciente al Ferroclub Argentino de Remedios de Escalada.

Una vez más, volvió a recorrer las vías del Ferrocarril Roca y se llevó todas las miradas, especialmente tanto de adultos como de niños, abarcando varias generaciones que nunca antes la habían visto en marcha. La máquina, conocida como "la 39 Grande", fue fabricada en 1927 y restaurada tras largos años fuera de servicio.

La locomotora partió desde Remedios de Escalada (al sur del Gran Buenos Aires) y luego pasó por Temperley, Alejandro Korn, Brandsen y Chascomús, su destino final. En Coronel Brandsen, decenas de vecinos se acercaron para admirarla y fotografiarla en imágenes que, más tarde, inundaron las redes sociales.

El paso por estas zonas de Buenos Aires generó mucha emoción entre los fanáticos del ferrocarril. Apenas unas semanas atrás, el pasado 17 de septiembre de 2025, había hecho un primer viaje de prueba que resultó igual de exitoso.

Aunque estaba previsto que llegara a Brandsen a las 11:45, la locomotora presentó una leve demora y llegó cerca de las 12:30, permaneciendo unos minutos en la estación antes de retomar su camino hacia Chascomús, donde seguirá en exposición hasta las 18:00.

El convoy histórico está compuesto por un material rodante muy variado, encabezado por la locomotora diésel General Electric U13c 6016, seguida por el furgón de cola BK, y la estrella del recorrido, la Vulcan Foundry 12E N°3925. Completan la formación el vagón postal Werkspoor 4053, los coches Pullman Werkspoor 440 y 441, y el Pullman Hitachi 625.

Así fue el recorrido de la locomotora "la 39 Grande" por Buenos Aires

Temperley: 10:38 a 10:48.

Alejandro Korn: 11:15 a 11:20.

Brandsen: 11:45 a 11:55.

Chascomús (llegada): 12:47.

Tras la muestra al público, el tren volverá nuevamente hacia Remedios de Escalada a las 21:47, con llegada prevista a las 00:18 del domingo, sin detenciones intermedias. El regreso de esta joya del patrimonio ferroviario argentino volvió a demostrar el enorme cariño que las personas tienen hasta el día e hoy por el ferrocarril y por el trabajo de recuperación que el Ferroclub Argentino lleva adelante para los vecinos.