Muchos recuerdan que sus mascotas en los 90 tenían deposiciones de color blanco y que esa realidad cambió con el correr de las décadas; los perros ya no tienen ese tipo de heces. Expertos en el tema indicaron las razones por las que la material fecal de esos animales en la actualidad son de color normal y en el pasado, blancas.

Se supo que la base de este cambio es la alimentación de los perros: antes el alimento balanceado que se vendía en tiendas de comidas para animales tenía mucho contenido de calcio a través de harina de carne y huesos, lo que producía ese color en las heces. Si bien se trata de un mineral que es bueno para la salud de los perros, la forma en que se procesa limita la capacidad de absorción.

El alimento que se vende en esta época rara vez alcanza el excedente de calcio difícil de digerir y por eso ya no se ve caca de perro blanca. A pesar de esto, en caso de que esto suceda y tu perro tenga ese tipo de deposiciones, se debe controlar la cantidad de calcio que ingiere el animal y llevarlo al veterinario si no hay cambios.

Así como ocurre en los seres humanos, los perros que padecen afecciones en el hígado o la vesícula biliar pueden mostrar heces de color claro. Esto sucede cuando el organismo no libera suficiente bilirrubina en el sistema digestivo.

