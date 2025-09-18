El truco infalible para ganar la confianza de tu gato.

Conseguir el cariño de un gato puede parecer una misión imposible, pero la ciencia tiene una clave: la paciencia y el respeto por su individualidad. A diferencia de los perros, que generan vínculos rápidos y expresivos, los gatos necesitan tiempo y espacio para decidir cuándo y cómo relacionarse con los humanos.

Según la profesora de neurociencias Laura Elin Pigott (Universidad de Londres South Bank), acariciar o escuchar el ronroneo de un gato eleva los niveles de oxitocina, la hormona del apego, tanto en humanos como en los propios felinos. Esta hormona, conocida como “la del amor”, favorece el vínculo emocional, pero solo si el contacto no es forzado: insistir cuando el gato quiere estar solo puede estresarlo y alejarlo.

Cuál es la clave principal a la hora de tratar con un gato

Mientras que los perros aumentan sus niveles de oxitocina hasta un 57 % tras jugar un rato, en los gatos el incremento es de apenas un 12 %. Por eso, la clave está en respetar sus tiempos, evitar miradas fijas y optar por acercamientos suaves.

Además, la personalidad de cada gato es determinante. Los más ansiosos suelen apegarse más rápido, mientras que los más independientes requieren más paciencia y constancia para formar un vínculo.

En definitiva, el truco infalible para ganar la confianza de tu gato es dejar que él marque el ritmo de la relación: ofrecerle contacto cariñoso sin imponerlo, conocer su carácter y permitir que la confianza crezca poco a poco. Cuando finalmente se entregan, el lazo que crean es único y especial.