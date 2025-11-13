Hay objetos de decoración en tu casa que valen fortuna.

Los objetos de decoración presentes en los hogares de muchas personas tienen un gran valor histórico y, por ende, monetario. Si bien quizá no costaron demasiado dinero cuando fueron adquiridos, el paso del tiempo les dio a esas cosas un halo vintage que genera interés en muchos coleccionistas.

Desde objetos grandes y caros como muebles y joyas hasta cosas más simples como camisetas de fútbol o entradas de recitales; cosas de todo tipo pueden ser vendidas a un buen precio por su carga histórica. Muchas veces la decoración de tu casa o los objetos que tenés guardados en un cajón como recuerdos de otras épocas esconden detrás de ellos una fortuna.

Objetos de tu casa que se pueden vender por mucha plata

Muebles antiguos de madera maciza: Las piezas fabricadas con maderas nobles como roble, cedro o nogal pueden alcanzar precios altos si conservan su estructura original. Los muebles con herrajes antiguos, tallados a mano o con estilo art déco o colonial son especialmente buscados por coleccionistas y diseñadores de interiores.

Joyas heredadas: Collares, anillos, relojes o broches antiguos hechos en oro, plata o con piedras naturales suelen tener un valor elevado. Las piezas de diseño artesanal o de marcas prestigiosas pueden valer mucho más que su peso en metal. Es recomendable hacer tasar las joyas antes de venderlas.

Relojes antiguos: Los relojes de bolsillo o de pulsera de marcas suizas clásicas como Omega, Rolex o Longines son muy valorados. Los modelos con mecanismos originales o ediciones limitadas pueden alcanzar precios de colección, incluso si necesitan restauración.

Discos de vinilo: Las ediciones originales de bandas como The Beatles, Pink Floyd o Soda Stereo son muy codiciadas. Los discos en buen estado, con su funda original y sin rayas, pueden venderse a coleccionistas o tiendas especializadas por sumas importantes.

Cámaras fotográficas antiguas: Los modelos analógicos, especialmente de marcas como Leica, Nikon o Canon, se han convertido en piezas de colección. Si aún funcionan o conservan su lente original, pueden tener gran valor, sobre todo entre fotógrafos aficionados al formato clásico.

Objetos vintage.