Empezó 27 años atrás, estuvo preso en Rusia y hoy está a punto de completar la vuelta al mundo caminado.

En 1998, Karl Bushby comenzó una travesía que solo era posible hasta el momento en los libros y películas: dar la vuelta al mundo caminando. El Tapón de Darién, las autoridades rusas, trechos por océanos congelados y miles de miles de kilómetros, son solo algunos de los desafíos que enfrentó a lo largo de 27 años este exparacaidista.

2026 sería el fin de la travesía que comenzó en 1998. En un primer momento, Karl Bushby tenía planeado terminar su expedición en el 2006, pero las autoridades rusas tendrían otro plan para él. Luego de cruzar el estrecho de Bering, desde Alaska hasta Siberia, caminando por hielo delgado durante kilómetros, al entrar a territorio ruso fue detenido por estar de manera "ilegal", según el gobierno. Se necesitó de la intervención del viceprimer ministro británico John Prescott y del gobernador de Chukotka, Roman Abramovich, para que pudieran liberarlo a él y su compañero de viaje, Dimitri Kiefer.

Pero retrocediendo a los inicios de la expedición, la misma tuvo como punto de partida Punta Arenas, Chile, y el destino es Hull, Inglaterra, donde se encuentra la casa de Karl Bushby, cuya puerta cerró por última vez en 1998. En el trayecto, cruzó uno de los sitios más peligrosos del mundo: el Tapón de Darién, una selva entre Colombia y Panamá, donde se unen América del Sur y América Central. Pocos logran atravesarlo con vida, pero el británico lo logró. Su camino le esperarían muchos otros desafíos.

La última parte del camino de Karl Bushby

Recientemente, en 2024, Karl Bushby se enfrentó al Mar Caspio. Luego de ser denegada su entrada a Rusia, tuvo que desviar su camino a Uzbekistán y atravesar nadando 280 km en 31 días, pasando 132 horas en el agua. No lo hizo solo, durante las noches tuvo la ayuda de barcos y la nadadora Angela Maxwell. Pero sin lugar a dudas, esta fue una de las etapas más difíciles de su trayecto.

En los últimos meses, Karl atravesó el puente del Bósforo, en Turquía, pasando de Asia a Europa. Posiblemente, uno de sus próximos destinos en el tramo final de será el Canal de la Mancha, el cual está prohibido atravesar a pie. ¿Podrá hacerlo y volver a Hull con éxito, sin tomar ningún medio de transporte más que sus pies? El tiempo, como hasta ahora, lo dirá. Por el momento, se lo puede ver caminando en su TikTok, @karlcbushby.