Delmolerán un edificio histórico en Belgrano. (PH @leandrobardach)

Los vecinos del barrio porteño de Belgrano están de duelo debido a la inminente demolición de un edificio histórico que funcionó como bar temático en las últimas tres décadas. Le queda poco tiempo al Manhattan Club Grand Café, ubicado en la esquina de Avenida Cabildo y La Pampa; es la última oportunidad para visitarlo y sacarse una foto con la icónica cúpula de fondo.

Cuándo cerró el Manhattan Club Grand Café

En abril de este año el edificio dejó de funcionar para siempre, un hecho que despertó reacciones en las redes debido al significado que tenía para quienes solían visitarlo y para los vecinos de la zona. El lugar, famoso por su estética distintiva y por haberse gestionado como cooperativa en su etapa final, ya mostraba un desgaste evidente desde hacía tiempo.

Qué pasará con la cúpula del Manhattan Club Grand Café

El escultor Mauro Ketlun reveló en su cuenta de Instagram que el edificio será demolido inminentemente -aún no hay una fecha exacta- y que no se podrá mantener su cúpula, que forma parte de la estética de esa esquina desde hace décadas. Si bien la obra es posible, el costo que implica tirar abajo el edifico y mantener el domo es muy alto y por eso no se haría.

El infuencer reveló que este bar en los 90 se llenaba de celebridades, pero la crisis del 2001 lo hizo tambalear a nivel económico y desde entonces no fue lo mismo. A pesar de que se sostuvo hasta este año, ya no era funcionaba como antes, según las palabras de Ketlun.

Manhattan Club Grand Café por dentro. (PH @leandrobardach)

