El Gobierno analiza demoler el edificio con la imagen de Evita en la 9 de Julio

El Gobierno evalúa demoler el ex Ministerio de Desarrollo Social

Tras quitar un busto del expresidente Néstor Kirchner de la Anses, en el Gobierno comenzó a circular la idea de quitar el rostro de Eva Perón del emblemático edificio de Desarrollo Social, ubicado en la 9 de Julio, en pleno centro porteño. Pero no sólo eso, sino también que toma fuerza la iniciativa de directamente demoler el edificio. La medida es, supuestamente, en el marco de un “proceso de reordenamiento en sus espacios públicos” que lanzó la polémica ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La noticia fue difundida por el periodista Jonatan Viale, en el canal de noticias TN, que tiene fuertes vínculos con el mileísmo. Una fuente "muy importante del Gobierno” le confirmó que “la próxima idea que quieren ejecutar es cerrar y luego demoler el llamado ‘edificio Evita’”, dijo. La política, además, forma parte de la batalla cultural y retórica que el gobierno ultraderechista lleva adelante contra todo simbolismo que considere "comunista" o de "izquierda".

"Respecto al edificio (de Obras Públicas) recuerdo haber presentado un proyecto para sacarlo, rompe con la perspectiva de una hermosa Avenida. Desde esa perspectiva, es un edificio a sacar", dijo por su parte en entrevista con Radio Rivadavia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Desde que Javier Milei asumió la presidencia, no solo transformó a la cartera de Desarrollo Social en el súperministerio de Capital Humano -en donde se concentran las ex carteras nacionales de: Trabajo, Educación, Ambiente-, sino que lo mudó a la Casa Patria Grande Presidente Néstor C. Kirchner, que el Gobierno denominó Casa Patria Libertad. El Gobierno considera que el edificio de Desarrollo Social había quedado “viejo y disfuncional” y que “obstaculiza el tránsito”.

El rostro de Eva Perón en la fachada del histórico edificio del exMinisterio de Obras Públicas fue inaugurado el 26 de julio de 2011, a exactamente 59 años de la muerte de la dirigenta social peronista, por la presidenta Cristina Kirchner. Según contó entonces, se inspiró en el retrato del Che en la Plaza de la Revolución de Cuba que descubrió durante un viaje en 2009.

El retrato fue realizado en hierro por los artistas Daniel Santoro y Alejandro Marmo y reproduce la imagen de Evita que aparece en la portada del libro “La Razón de Mi Vida”. El mural aplicado mide 31 metros de alto por 24 de ancho y pesa 15 toneladas. Fue ubicado hacia el Sur, “de donde vinieron miles de trabajadores el 17 de octubre”, explicó la exmandataria, que habló de la imagen de una “Evita hada, cariñosa” pero también de “la Eva profunda, la Eva combativa, que se envolvía en la bandera y ofrecía generosa su vida consumiéndose”.