Elecciones 2025: se define el calendario en la provincia de Buenos Aires

Luego de lo sucedido este jueves en la Legislatura bonaerense, cuando fracasó una sesión especial pedida por La Libertad Avanza para tratar la suspensión de las PASO, desde Unión por la Patria trascendió que Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa consensuarán un proyecto más completo para debatir en la sesión convocada para el próximo jueves 27. Junto a ese proyecto para suspender las primarias se acordaría el desdoblamiento de los comicios bonaerenses, tal como ya lo resolvieron la mayoría de las provincias del país. Quedaría por decidir la integración de las listas provinciales y las nacionales de octubre, materia de otra discusión.

La sesión especial de este miércoles fue pedida por el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Agustín Romo, que acompañaron sus aliados del PRO y la Coalición Cívica. Esa propuesta de suspensión de las PASO se completaba con el envío de los recursos que se ahorrarían, que calculaban en 50 mil millones de pesos, a la ayuda en Bahía Blanca. En rigor, el gobierno bonaerense ya anunció una ayuda superior y este jueves estuvo allí Kicillof para comprometer más recursos.

Lo particular de la sesión fue que se sumaron nueve legisladores referenciados en el propio gobernador y su espacio Derecho al Futuro. En definitiva, en su mensaje en la apertura de las sesiones ordinarias, Kicillof reclamó que la Legislatura apurase la suspensión de las primarias y sus legisladores buscaron dar muestras claras de esa necesidad. En total, hubo 34 legisladores sentados en sus bancas de los 47 necesarios para la aprobación del proyecto. No bajaron al recinto ni los representantes del Frente Renovador, de La Cámpora y de la UCR. Luego, todo el bloque de UP se encontró en la previa de la sesión conmemorativa por el 24 de Marzo y la conversación transcurrió dentro de la normalidad.

"Se generó la versión que había fractura del oficialismo. Nada más alejado de la realidad. Tal cual nos hemos comprometido, la semana que viene se dará el debate en comisiones y el 27 en el pleno. La especulación de algunos sobre la cuestión política interna, cuando está en juego la simplificación de la vida de millones de bonaerenses, no es más que eso: especulación", replicó el presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera, quien, como el resto del Frente Renovador, no participó de la sesión. Explicó en un tuit que ya había conversado con el Ejecutivo provincial sobre no dar quórum en esta sesión y debatir el 27. Que luego algunos legisladores cercanos al gobernador habían resuelto bajar para explicar las modificaciones que debían hacerse a los proyectos presentados.

Desde noviembre pasado, en la Legislatura ingresó un proyecto para eliminar las PASO presentado por Rubén Eslaiman, presidente del Frente Renovador. Sergio Massa siempre insiste que él está en contra de las PASO desde el primer día. Pero, este jueves, los diputados de Derecho al Futuro presentaron un proyecto propio, más completo, porque incluye cómo debe ser fijado el nuevo cronograma a partir de la "suspensión por única vez" y no la "eliminación", como propuso Eslaiman. En base a este segundo proyecto girará el consenso entre los tres principales referentes de Unión por la Patria. La confección de un nuevo cronograma es importante porque, decreto mediante, Kicillof ya puso en marcha el cronograma al que lo obliga la normativa actual, por el cual las primarias serán el 13 de julio. Si no se suspenden, la fecha ya está fijada.

De ahí, la idea de un acuerdo que reuna a Axel, Cristina y Massa para terminar de definir toda la tira. Eso incluiría, junto a la suspensión, el desdoblamiento de las elecciones provinciales que, como ya explicó Kicillof, es el deseo mayoritario de intendentes, incluyendo los de la oposición. Que en el comicio bonaerense se discutan los temas de la Provincia. En rigor, lo que sucede con los jefes comunales de los partidos tradicionales es que entienden que en una elección desdoblada obturan el surgimiento de La Libertad Avanza