Murió un reconocido actor de Hollywood: qué le pasó a Matthew Mindler

Luego de una intensa búsqueda, las autoridades policiales hallaron muerto a Matthew Mindler, un joven actor de Hollywood que era buscado desde el jueves pasado.

Conmoción en Hollywood y el mundo del espectáculo. Matthew Mindler, que formó parte de varias películas de reconocimiento, murió en las últimas horas. Con tan sólo 19 años, el joven fue encontrado sin vida en Millersville (Pensilvania, Estados Unidos) tras varios días de búsquedas incesantes por parte de las autoridades policiales.

El caso del joven había llamado la atención por su repentina desaparición, que tuvo lugar el pasado martes. La última vez que había sido visto fue saliendo de su residencia en la universidad a la que asistía. Luego de acudir a clases, nadie volvió a saber sobre su paradero, y la desesperación duró varios días...

Lamentablemente, en las últimas horas, la institución a la que asistía confirmó el hallazgo de su cuerpo. Con profundo dolor, y a través de un comunicado, el presidente de la universidad Daniel A. Wubah confirmó: “Querida comunidad del campus: con el corazón de luto, les hacemos saber de la muerte de Matthew Mindler, de 19 años, de Hellertown, Pennsylvania, un estudiante de primer año en la Universidad de Millersville. Nuestros pensamientos de consuelo y paz están con sus amigos y familiares durante este difícil momento”.

"Fue encontrado muerto esta mañana en el municipio de Manor, cerca del campus, y fue transportado al Centro Forense del Condado de Lancaster para una mayor investigación”, agregó

Las causas de la muerte de Matthew Mindler: qué pasó con el actor de Hollywood

Por el momento, y de acuerdo a lo que reportaron las autoridades policiales, no se conocen en detalle las causas de la muerte de Matthew Mindler, por lo que el caso es un absoluto misterio en Estados Unidos. Su cuerpo será trasladado a una morgue para investigar en detalle y determinar qué fue lo que le pasó al artista.

Cómo fue la carrera de Matthew Mindler en el mundo del espectáculo

Matthew Mindler inició su carrera, cuando tenía tan sólo 7 años. Su primera experiencia fue en "As the World Turns", aunque dos años después logró formar parte de "Our Idiot Brother", película que logró un gran reconocimiento. Allí compartió elenco con Elizabeth Banks, Paul Rudd, Adam Scott y Zooey Deschanel. Sin embargo, en 2016, Mindler dejó la actuación tras su participación en "Chad: An American Boy".