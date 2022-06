Mirtha Legrand fue a ver el show de Dady Brieva: "Es una obra de arte"

La "Diva" se acercó al Teatro Regina para ver el espectáculo El mago del tiempo. "Sos muy genial, Dady", elogió.

Dady Brieva presenta el espectáculo "Súper Dady, el Mago del Tiempo" desde hace varios meses. Hizo temporada en verano, en el Teatro Auditorium de Mar del Plata y actualmente se encuentra haciendo lo propio en el Teatro Regina ubicado en Av. Santa Fe al 1200. Y allí, tuvo una visita más que especial: Mirtha Legrand hizo una reaparición pública y lo llenó de elogios frente a la gente.

En un video que se viralizó desde las redes sociales, la "Diva" de la televisión le dedicó unas palabras al finalizar el show. "Esto que ha hecho Dady es realmente una obra de arte. Sos muy genial, Dady. Sos muy inteligente, astuto, encantador, observador", le dijo. Y sumó: "Todo lo que contás de tu familia... Yo que soy santafesina, muchas de las cosas que él cuenta las he vivido también. Me has hecho rememorar cosas maravillosas, casi me hiciste llorar".

En reiteradas ocasiones, el cómico le agradeció los halagos y Mirtha Legrand doblegó la apuesta: "Los invitamos a todos, hay que recomendar este espectáculo porque es muy extraordinario. Una hora, una hora cincuenta sobre el escenario. Yo, que soy actriz, les digo que es dificilísimo lo que ha hecho. Un aplauso para Dady". Quienes la rodeaban ovacionaron a Dady, que se acercó a saludarla y le entregó un ramo de rosas.

El video del momento:

En “Super Dady, el mago del tiempo", el actor transporta al público a historias inolvidables de su vida, donde se cruzan la fe, la pasión y el amor. Desde su infancia y hasta nuestros días, el espectáculo transita por situaciones identificables para el público, que en algunas situaciones podrá ver un espejo de sus propias historias a plena carcajada.

En dicho espectáculo, Dady se ofrece como un relator de situaciones de las que no hay registro, apelando a entrañables personajes, música, canciones, anécdotas, nostalgia y humor.

La duración del show es de, aproximadamente, 75 minutos y los precios de la entrada van de $1.800 a $2.000 según la ubicación en el teatro. En caso de querer ver el espectáculo, se pueden conseguir boletos desde Plateanet para las funciones del viernes 17, sábado 18, viernes 24 y sábado 25 de junio a las 19.45hs.