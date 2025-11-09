Existen plantas que necesitan menos cuidado que otras.

Las plantas como decoración del hogar son uno de los mayores auges en la actualidad, dada la vida y color que aportan éstas a cada ambiente de la casa. Incluso aquellos que no entienden tanto el mundo botánico pueden incorporar plantas a sus lugares; solo se trata de elegir las correctas.

Las plantas necesitan atención adecuada para crecer sanas y cumplir su rol fundamental en el ambiente que nos rodea. Brindarles el riego correcto, suficiente luz, un suelo apropiado y protección frente a plagas no solo favorece su desarrollo, sino que también mejora la calidad del aire, embellece los espacios y contribuye al bienestar de quienes conviven con ellas.

Estas son las plantas que no necesitan mucho cuidado

Potus: Es una planta colgante muy adaptable, ideal para principiantes. Crece bien con luz indirecta, aunque tolera poca luz. Requiere riegos moderados y ocasionales fertilizaciones. Se puede propagar fácilmente en agua.

Sansevieria (Lengua de suegra): Muy resistente y casi indestructible. Tolera sombra, sequía y cambios de temperatura. Solo hay que regarla cuando la tierra esté completamente seca. Además, ayuda a purificar el aire.

Zamioculca: Tiene hojas brillantes y es muy decorativa. Tolera largos períodos sin agua y poca luz, ideal para oficinas o ambientes poco iluminados. Hay que evitar el exceso de riego para que sus raíces no se pudran.

Suculentas variadas: Ofrecen una enorme variedad de formas y colores. Requieren mucha luz y riegos muy espaciados, porque almacenan agua en sus hojas. Ideales para ventanas soleadas y macetas pequeñas.