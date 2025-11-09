Las plantas como decoración del hogar son uno de los mayores auges en la actualidad, dada la vida y color que aportan éstas a cada ambiente de la casa. Incluso aquellos que no entienden tanto el mundo botánico pueden incorporar plantas a sus lugares; solo se trata de elegir las correctas.
Las plantas necesitan atención adecuada para crecer sanas y cumplir su rol fundamental en el ambiente que nos rodea. Brindarles el riego correcto, suficiente luz, un suelo apropiado y protección frente a plagas no solo favorece su desarrollo, sino que también mejora la calidad del aire, embellece los espacios y contribuye al bienestar de quienes conviven con ellas.
Estas son las plantas que no necesitan mucho cuidado
Potus: Es una planta colgante muy adaptable, ideal para principiantes. Crece bien con luz indirecta, aunque tolera poca luz. Requiere riegos moderados y ocasionales fertilizaciones. Se puede propagar fácilmente en agua.
Sansevieria (Lengua de suegra): Muy resistente y casi indestructible. Tolera sombra, sequía y cambios de temperatura. Solo hay que regarla cuando la tierra esté completamente seca. Además, ayuda a purificar el aire.
Zamioculca: Tiene hojas brillantes y es muy decorativa. Tolera largos períodos sin agua y poca luz, ideal para oficinas o ambientes poco iluminados. Hay que evitar el exceso de riego para que sus raíces no se pudran.
Suculentas variadas: Ofrecen una enorme variedad de formas y colores. Requieren mucha luz y riegos muy espaciados, porque almacenan agua en sus hojas. Ideales para ventanas soleadas y macetas pequeñas.
Cactus: Requieren muy poca atención. Prefieren la luz directa y riegos mínimos, solo cuando la tierra está totalmente seca. Son ideales para quienes se olvidan de regar.
Poto sueco: Similar al potos, con hojas que pueden tener brillo o tonos plateados. Se desarrolla bien en luz baja o media y solo necesita riego cuando la tierra se seca. Perfecto para colgar en repisas altas.
Drácena: Aporta elegancia y altura a los espacios. Le gusta la luz indirecta y riegos moderados. Purifica el aire y es muy resistente, aunque prefiere ambientes sin corrientes frías.
Pilea peperomioides: Conocida como “planta del dinero”, tiene hojas redondas muy decorativas. Requiere luz indirecta brillante y riego una vez por semana. Crece rápido y da brotes para reproducirla.
Palmera Areca pequeña: Genera un ambiente tropical dentro del hogar. Necesita luz filtrada y humedad moderada. No soporta el sol directo en exceso y agradece pulverizaciones en verano.