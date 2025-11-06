Angelina Jolie visita la ciudad ucraniana de Jersón, en primera línea del frente

Angelina Jolie y otras personas de pie en el interior con chalecos antibalas, en Jersón, Ucrania,

(Reuters) -La estrella de Hollywood Angelina Jolie ha visitado una de las ciudades más peligrosas del frente ucraniano y una región vecina, donde se ha reunido con personal médico, voluntarios y civiles que viven bajo los constantes ataques del ejército ruso.

"En un momento en el que los gobiernos de todo el mundo están dando la espalda a la protección de los civiles, su fuerza y su apoyo mutuo nos dan una lección de humildad", dijo la actriz en un comunicado difundido el jueves por la Fundación Legado de la Guerra, que apoyó su visita a Jersón y a la cercana Mikoláiv.

"Los habitantes de Mikoláiv y Jersón viven en peligro todos los días, pero se niegan a rendirse", dijo Jolie.

Las fotos mostraban a Jolie con un chaleco antibalas en un sótano y junto a niños en una habitación sin ventanas. El grupo dijo que visitó instalaciones médicas y educativas que se habían reubicado bajo tierra para escapar de los constantes ataques rusos.

Jersón, donde vivían cerca de 300.000 personas, es la ciudad más grande al alcance de las armas rusas de primera línea, lo que la convierte en una de las más peligrosas de Ucrania. Fue ocupada por el ejército ruso en marzo de 2022 y se retiró ocho meses después a través del río Dniéper, donde permanece en la orilla opuesta.

Una investigación de la ONU descubrió el mes pasado que Rusia ha estado persiguiendo con drones a civiles que viven cerca de la línea del frente, obligando a huir a miles de personas, lo que equivale a un crimen contra la humanidad. Rusia niega haber atacado intencionadamente a civiles.

Representantes locales afirmaron que el ejército ucraniano derribó unos 2.500 de los 2.646 drones rusos que se lanzaron para atacar la región de Jersón la semana pasada.

"Estamos muy agradecidos (por la visita de Jolie) y por el hecho de que la gente venga aquí", dijo Oleksandr Tolokonnikov, jefe adjunto del gobierno regional de Jersón, a la principal televisión ucraniana controlada por el Estado. "A veces parece que nos han olvidado, pero vemos que no es así".

Jolie ya estuvo en la ciudad occidental ucraniana de Leópolis en la primavera boreal de 2022 para reunirse con los desplazados por la guerra.

Con información de Reuters