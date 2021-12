Momento incómodo en LN+: una mujer le reclamó en vivo a Larreta por cortes de luz

Vecinos y vecinas de Flores protestaban por la falta de suministro eléctrico ante las altas temperaturas. "Señor Larreta, estamos hartos", disparó.

El incómodo momento se dio al aire, pasadas las 16 hs del viernes. Allí, un grupo de vecinas y vecinos protestaban por los reiterados cortes de luz en el barrio porteño de Flores. Tanto la empresa Edenor como Edesur están con importantes fallas hace días y frente a las altas temperaturas, se hace imposible atravesar la ola de calor. En medio de la desesperación, una mujer le reclamó a Horacio Rodríguez Larreta por su gestión en la Ciudad de Buenos Aires.

Fue en medio de un móvil en vivo de, nada más y nada menos, La Nación Más. "No hacen los arreglos profundos que tienen que hacer", disparó la señora claramente molesta por la situación. El periodista buscó conseguir un título: "¿Usted cree que eso del cable quemado es mentira?". Y la mujer, volvió a señalar la falta de acondicionamiento. Vale aclarar que pese al privilegio de construcciones de edificios en detrimento de espacios verdes, son las empresas Edenor y Edesur (prestadoras de servicio de energía eléctrica) las que deben mejorar las instalaciones e invertir para responder a la alta demanda.

Allí fue cuando la vecina, cada vez más enojada por la falta de suministro eléctrico, acusó al Jefe de Gobierno de CABA por lo no realizado en estos años. "No da abasto la red para todos los que somos y siguen habilitando la construcción en la Ciudad de Buenos Aires. En Flores y en Caballito, si vos te vas a fijar, siguen haciendo edificios y no da abasto", sostuvo.

En ese momento, ante las cámaras, le envió un mensaje directamente a Horacio Rodríguez Larreta: "Le decimos al gobernador, estamos hartos. Señor Larreta estamos hartos. No autorice más edificios si no hace las redes que tiene que hacer". Y lo acusó: "Primero usted empieza por el techo y luego sigue por los cimientos. Primero se empieza por los cimientos y luego el techo".

Una segunda señora, acotó: "Decime vos por qué siguen autorizando tanta galería que entrás y está lleno de aires acondicionados mientras nosotros estamos sin luz". Y el periodista, algo incómodo, sumó: "Claro, no se da abasto con toda la luz que solicitan los negocios".

Sobre el cierre del móvil, la primera vecina sentenció: "Es el cuento de nunca acabar esto. Flores está abandonado por la mano de Dios y de Larreta. Robos a mansalva, la policía aparece ahora cuando nosotros estamos cortando. No tenés seguridad, ni luz ni agua. Lo único que nos faltaba". Y volvió a apuntar contra el Jefe de Gobierno: "¿Qué nos invita, a que nos vayamos de la Argentina? Que nos diga que si quieren exportar a los argentinos, que lo diga francamente".