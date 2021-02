El desconsolado llanto de Barbie Veléz en Corte y Confección Famosos

Barbie Vélez no pudo contener las lágrimas en Corte y Confección

Barbie Vélez no pudo contener la emoción y se puso a llorar al presentar su diseño en Corte y confección famosos, en homenaje a Elsa Serrano. La participante se quebró al recibir una muy elogiosa devolución de Vero de la Canal, quien quedó encantada con el modelo que llevó a la pasarela.

“Bueno, es un día muy emocionante para todos, obviamente. Nos inspiramos, con muchísimo respeto, en un diseño de Elsa que le hizo Susana Giménez”, atinó a decir la hija de Nazarena Vélez, con la voz quebrada.

Allí, tras la devolución de Fabián Zitta, Verónica de la Canal logró tocar el corazón de la joven con sus palabras: “Cuando la vi a Sofi, que es divina y que todo le queda increíble, dije ‘qué buena versión’, está inspirada en Elsa, el tema de los hombros, esos puños, que ella siempre hacía como énfasis, por supuesto los lunares", comenzó diciendo.

Y cerró: "Lo vi como con un dejo de modernidad, pero cuando se dio vuelta en la segunda pasada, abrió y se vio el pantalón, me emocionó. Creo que hoy el desafío te inspiró mucho y veo 100 por cien el espíritu de Elsa. Hoy te felicito, sabía que en algún momento no me iba a fallar mi instinto con vos. Te dije que, en algún momento, ibas a aparecer y hoy apareciste Barbie, te felicito. A Elsa le hubiese encantado. Hoy es un 9”.

Totalmente quebrada, Barbie dejó fluis sus emociones en vivo y cerró: “Ay, no sé qué me pasa, estoy hecha una tonta, perdón”.

Corte y confección no para de caer en sus mediciones

Los números del rating preocupan cada vez más a El Trece. Sin lugar a dudas, Corte y Confección Famosos era la carta ganadora que guardaba el canal, en un intento de copiar el éxito de MasterChef Celebrity en Telefe. Sin embargo, la jugada no salió de acuerdo a las expectativas y el reality de moda con famosos continua en caída libre en las mediciones.

La emisión del reality producido por Laflia midió 5,6 puntos de rating, la marca más baja desde su debut, y fue el envío con menos audiencia de la tarde del canal dirigido por Adrián Suar.