Brancatelli identificó a su agresor en Corrientes: "Fue candidato"

El periodista detalló qué partidos integró. También reconoció a otro de los atacantes que es empleado municipal.

El periodista Diego Brancatelli identificó a los agresores que lo escracharon en Corrientes con un paquete de polenta que le pusieron con violencia en el pecho cuando caminaba por la calle. De acuerdo a la información que difundió el panelista de Intratables, uno de ellos es militante libertario de Javier Milei y fue candidato a concejal. El otro es empleado municipal.

"Sobre la agresión que sufrí en #Corrientes El que me agredió se llama FERNANDO CORONEL (foto 1) Es un libertario de @JMilei (foto 2) Candidato a Concejal 2021 en la lista de @gustavovaldesok y de OSELLA (foto 3y4) No fue espontáneo. Ni un vecino cualquiera. Sino un militante", escribió el periodista en su cuenta personal de Twitter.

Brancatelli adjuntó fotos del supuesto atacante y agregó las listas en las que participó como candidato. También mostró una imagen donde se lo ve con una bandera del "Partido Libertario". Al conductor de televisión lo atacaron mientras caminaba: un hombre le puso un paquete de polenta en el pecho de forma violenta en dos oportunidades. Otro hombre filmaba la situación para luego difundir el video en las redes sociales.

En su cuenta de Twitter, Brancatelli informó que el otro agresor es empleado municipal del Hospital Regional de Goya. " Empleado Municipal del Gobierno del ahora Senador Osella. Este grabó con su celular y junto a Coronel nos amenazaron y apretaron en plena calle. Con una decena de testigos. Impunidad total @gustavovaldesok ?", preguntó.

"Cuando dije q no esperaba nada de @gustavovaldesok me refería a un llamado, un mensaje de preocupación, un “ya solicito que investiguen el hecho” Sólo envió a un “Prensa?” preocupado xq yo lo “involucraba” Vió Gobernador q no era tan difícil dar con los agresores? Sólo eso pedía", agregó.

El ataque contra Brancatelli se da en un momento en que recrudecieron los discursos de odio y los escraches. Además del periodista, también fueron atacados Sergio Massa cuando iba camino a la Casa Rosada para jurar como ministro de Economía y a Pablo Echarri cuando salía del teatro. En la noche del jueves atacaron con palos incendiados y bombas de estruendo la Casa Rosada.

"Fui víctima de lo q generan estos personajes peligrosos como @JMilei en la Sociedad. Fue un momento violento e incómodo nada más. Pero pudo haber sido mucho + grave. Un cuchillazo o un balazo. Porque proponen y defienden eso. Hay q tener cuidado y no permitir q esto se naturalice", lamentó Brancatelli.