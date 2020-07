La advertencia de los investigadores sobre síntomas graves de coronavirus que preocupa a los calvos

Investigadores de la Universidad de West Virginia concluyeron en que la alopecía debería ser considerada como un factor de riesgo frente al coronavirus. Es que los calvos tienen mayores probabilidades de atravesar síntomas graves.

El estudio se realizó sobre un total de 2.000 casos y determinó que las personas con alopecía tienen un 40% más de probabilidades de contagiarse coronavirus y de padecer los síntomas más complejos.

Los resultados fueron publicados en el Journal of the American Academy of Dermatology y se suman a los de otros estudios con conclusiones similares. Algunos se arriesgan a decir que deberían ser considerados como factor de riesgo.

El estudio clasificó a los pacientes en cuatro patrones en relación con la pérdida del cabello: "Sin pérdida de cabello", "pérdida de cabello leve", "pérdida de cabello moderada", "pérdida de cabello severa". En el primer grupo, el 15% de los hombres dio positivo de COVID-19; en el segundo, un 17%; en el tercero un 18% y en el cuarto un 20%.

De esa forma, respaldan la investigación realizada por el dermatólogo de la Universidad de Brown Carlos Wambier, que efectuó estudios similares en España. En ese caso, el primer análisis arrojó que el 79% de 122 hombres que dieron positivo en tres hospitales de Madrid eran calvos. En tanto que en el segundo, un 71% de las 41 personas estudiadas sufría alopecía.

"La calvicie es un predictor perfecto de la gravedad" del coronavirus, según Wambier. "Creemos que los andrógenos u hormonas masculinas son definitivamente la puerta de entrada para que el virus ingrese a nuestras células", resaltó.

En otros casos, algunos investigadores presentan mayor precaución en sus afirmaciones, pero también destacan las diferencias entre los hombres con más y menos pelo. "Los hombres calvos probablemente sean mayores en promedio que los hombres menos calvos", afirmó Kevin McConway, profesor emérito de estadística aplicada en The Open University, Milton Keynes, al Daily Mail.