¿Qué enfermedades puede causar tomar mate varias veces al día?

Qué puede generar tomar tanto mate

A la mañana, media tarde o antes de la cena, el mate es una de las infusiones más presentes en la vida de los argentinos. No solo es ideal para mantenerse despierto cuando no se pudo conciliar el sueño la noche anterior, sino también para desarrollar lazos sociales. Sin embargo, el consumo excesivo del mismo puede generar grandes impactos en el organismo y causar enfermedades.

Como todo lo que es llevado en exceso, el mate puede dejar de ser una simple infusión que una persona se prepara para transformarse en un verdadero problema. Si bien hay una gran variedad de yerbas que ofrecen una determinada cantidad de beneficios, el consumo fuera de lo normal podría revertirlos. Es por ello que el consumo diario debe permanecer entre 8 y 10 porciones que es lo equivalente a casi 2 litros.

"Hoy una paciente con gastritis, que no quería dejar de tomar mate (lo que le causa gastritis) me pidió algo 'natural' y no el omeprazol que yo le indicaba. ¿Se dan cuenta de que lo que le esta causando gastritis es un yuyo natural? Lo natural no siempre es sinónimo de bueno", expresó Pachunomas, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Además, señaló que otras infusiones causan el mismo efecto en caso de un consumo en exceso: café, chocolate, alcohol, cigarrillo, fritos, manteca, crema, picantes, menta, tomate, gaseosas y salsas. Aunque lo mejor es acudir al médico para una revisión más detallada.

Está comprobado que el consumo excesivo del mate puede llegar a desencadenar nerviosismo, palpitaciones y problemas digestivos. También es recomendable que el agua de la preparación no esté tan caliente porque podría llegar a provocar ciertas complicaciones en el esófago. Por otro lado, se advierte que el consumo por las noches no está recomendado y debe evitarse dentro de lo posible, debido a que puede generar problemas en la conciliación del sueño con cambios significativos en las horas de sueño.

¿Cómo se cura un mate y por qué es necesario hacerlo después de comprarlo?

Aquellos mates que son comprados o recibidos por medio de un regalo deben ser sometidos a un proceso de curación. Aunque quedan excluidos de esta práctica los que se encuentran hechos en plástico, metal, acero, arcilla, porcelana y vidrio. La necesidad de curar el mate no solo nace por el disfrute del sabor de la yerba en todo su esplendor, sino para evitar ciertas consecuencias.

"Curar un mate de calabaza o un mate de madera apropiadamente permite sellar bien sus poros, para que el sabor propio del material no afecte al de la infusión de yerba mate y además no se generen hongos", comentan en la web de Taraguí. El lavado del recipiente también es clave porque permitirá eliminar cualquier tipo de impureza que con el paso del tiempo pasará tomar determinado olor y afectar al sabor de la yerba.