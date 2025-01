Los cinco consejos para evitar que el mate lave y extender la duración de la yerba

Cuidar la temperatura del agua puede evitar que el mate se lave

No hay dudas de que el mate es una de las infusiones que los argentinos más consumen, debido a su practicidad, pero también porque es ideal para disfrutar en cualquier momento del día. Aunque su elaboración dispone de una serie de secretos para que la yerba no pierda su calidad y se lave con el paso de los minutos. Una manera de ahorrar dinero y no perder el sabor que tanto lo caracteriza.

Tan solo es necesario agua, yerba, azúcar (opcional, porque algunos prefieren la versión amarga) y un recipiente que puede ser de cualquier tipo de material. Una simple secuencia de pasos da como resultado una elaboración que es consumida durante los desayunos, las meriendas, después de cenar, en un viaje en ruta, mirando una película, y miles de otros momentos. Sin embargo, el descuido en un detalle podría alterar todo.

Cuidar la temperatura del agua puede evitar que el mate se lave

"Hay varias razones por las cuales sucede esto. Una de las más comunes es la temperatura del agua, porque la yerba con palo toleran ciertos valores y pasarse puede generar que se queme. Lo que pasa es que pierde todo su sabor. Lo único que vamos a estar tomando es agua caliente. Además, al cuarto mate los palitos van a estar todos flotando", expresó El Chico del Mate en un Shorts de YouTube.

Cinco consejos para evitar que el mate se lave

Además de regular la temperatura del agua, se deben considerar otros pasos con el objetivo de que la infusión tenga un preparado ideal y se pueda disfrutar por varios minutos. Es importante recordar que si el mate se lava, lo mejor es repetir el proceso para que el consumo de la yerba sea el adecuado.

Montañita: se debe dejar una montañita de yerba para ir renovando y alimentando el mate. Esto provocará que dure más. Controlar el agua: no colocar demasiada porque puede quemar la yerba y/o aguar la infusión. No dejar de cebar: esto provocará que el preparado se enfríe y por ende el sabor se vea afectado. Mover la bombilla: es necesario mover lo justo y lo necesario la bombilla porque puede provocar que toda la yerba se moje. El tamaño del mate: los recipientes con una base pequeña no son ideales, debido a que impiden crear un pared de yerba.

Mate anti Alzheimer: cómo prepararlo para mejorar la memoria y cuidar el cerebro

La receta para armar un mate se compone de agua caliente, yerba y azúcar (que es opcional). Pero hay una elaboración que recomienda agregar un ingrediente más porque este aporta un beneficio para la salud del cerebro. No solo genera un impacto en el sabor para los días de elevadas temperaturas, sino que ayuda a combatir el Alzheimer.

Según diversos estudios, la menta dispone de una serie de propiedades que son para mejorar la memoria y evitar el deterioro cognitivo. En su interior, este vegetal se compone de mentol que ayuda a modificar la forma en la que el cerebro percibe las sensaciones de dolor. Mientras que su olor permite desarrollar una mejor concentración.